ZDF-Programmhinweis / Samstag, 5. Mai 2018

Mainz (ots) -Samstag, 5. Mai 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichGemeinsam lernen - aber wie?In Deutschland diskutiert man, ob Förderschulen abgeschafft werden.Italien hat das seit mehr als 40 Jahren hinter sich. Seitdem mussjedes Kind mit Behinderung in eine Regelschule. Mittel für Personalstehen den inklusiven Schulen in einem anderen Rahmen zur Verfügung:Integrationslehrpersonen übernehmen bei Bedarf die didaktischen undpädagogischen Aufgaben im Team zusammen mit der Klassenleitung.Bei schwerwiegenden Diagnosen kommt ein "Insegnante di sostegno", vomSozialamt beantragt, zum Einsatz. Es ist ein Lehrer, der unterstützt.Er erstellt einen individuellen Erziehungsplan, indem er die Stärkendes Kindes bestimmt und die Ziele festlegt. Die "Insegnante disostegno" können der Schule auf Antrag auch ohne besonderenFörderbedarf zugewiesen werden. Auch gibt es die Möglichkeit,Förderstunden in Anspruch zu nehmen. Inklusion bedeutet in Italien,den Kindern und Jugendlichen ein Miteinander zu ermöglichen, dass siein getrennten Schulen so nie erleben.Letzter Teil "Menschen - das Magazin: Gemeinsam lernen - aber wie?"Samstag, 5. Mai 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherGroßeinsatz in Flüchtlingsunterkunft - Aufgeheizte Stimmung inEllwangenKahlschlag in der Notfallversorgung? - Krankenhäuser schlagen AlarmGelebte Integration - Deutsche und Polen in der UckermarkHammer der Woche - Teurer Schilderwahn in PankowDer Marx-Hype - Deutschlandreise nach TrierSamstag, 5. Mai 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Katrin Müller-HohensteinGast im Studio: Ralph Hasenhüttl, Trainer RB LeipzigFußball-Bundesliga, 33. SpieltagBor. Dortmund - 1. FSV Mainz 05RB Leipzig - VfL Wolfsburg1. FC Köln - Bayern MünchenWerder Bremen - Bayer LeverkusenBor. M'gladbach - SC FreiburgEintr. Frankfurt - Hamburger SVFC Augsburg - FC Schalke 04Hannover 96 - Hertha BSCVfB Stuttgart - HoffenheimSonntag, 6. Mai 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhPflege - wer kann das leisten?Die Pflege von alten Menschen ist ein großes Thema nicht nur inDeutschland. Der Grund dafür ist, dass wir immer älter werden und derAnteil der Älteren überproportional hoch ist. Die Sendung stellt sichder Frage: Wie kann Pflege geleistet werden? Sie sucht nachkonstruktiven "Pflege-Modellen". "sonntags" zeigt unter anderem, wiehilfreich Technik und Roboter bei der Pflege sein können.Sonntag, 6. Mai 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzAm 6. Mai ist es soweit: Der "ZDF-Fernsehgarten" startet in dieSaison 2018. Andrea Kiewel präsentiert 21 neue Folgen, jeden Sonntaglive ab 11:50 Uhr vom Mainzer Lerchenberg. Als Gäste der ersten Folgewerden unter anderen DJ BoBo, die Shanty-Pop-Rocker Santiano, DieLochis, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Tim Kamrad und der schnellsteIllusionist der Welt, Hans Klok, erwartet.Weitere Programmpunkte sind Verbraucherservice mit Sebastian Lege,ein Rekordversuch und eine spektakuläre Tanzdarbietung unter demMotto "Dance4Fans". Gleichzeitig haben die Zuschauer die Möglichkeit,ein Auto zu gewinnen.Der TV-Dauerbrenner "ZDF-Fernsehgarten" wurde als "die am längstenlaufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow" in das "Guinness-Buch derRekorde" aufgenommen und präsentiert ein abwechslungsreichesUnterhaltungsprogramm aus Show, Artistik, Sport, Servicethemen undvor allem jeder Menge Musik.Sonntag, 6. Mai 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Experte: Holger Stanislawski - Analyse des 33.Bundesliga-SpieltagesFußball-Story - Wozu noch Identifikation?Handball: Final Four - Reportage aus HamburgTennis: ATP-Turnier - Bericht aus MünchenRadsport: Giro d'Italia - Zusammenfassung der 3. EtappePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell