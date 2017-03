ZDF-Programmhinweis / Samstag, 4. März 2017

Mainz (ots) -Samstag, 4. März 2017, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherHartz IV-Bilanz in Thüringen - Wie gut funktioniert die Agenda 2010?Mordwaffe Auto - Raser lebenslang hinter GitterSchulz-Effekt im Saarland? - Offenes Rennen vor LandtagswahlHammer der Woche - Neues Parkhaus bleibt InvestruineSamstag, 4. März 2017, 17.45 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichStarke ElternVor 16 Jahren adoptierte das Ehepaar Zilske zwei Mädchen mitDown-Syndrom. "Menschen - das Magazin" hat sie begleitet. Was ist ausihnen geworden? Woher nimmt Familie Wolf ihre Kraft? Wo stößt sie anihre Grenzen? Das Ehepaar mit seinen zwei Kindern weiß es. Wenn sienicht gerade die Freizeit miteinander verbringen, unterstützen sieihre älteste Tochter, die im Rollstuhl sitzt.Samstag, 4. März 2017, 18.00 UhrML mona lisaModeration: Barbara HahlwegAbgeschoben: Hilflos in ItalienTino kam 2015 aus Nigeria nach München. Nun wurde er nach Italienrücküberstellt. Ohne Papiere, ohne Geld kann er nicht ausreisen undist hilflos in Padua sich selbst überlassen.Nicht einmal Essen von der Tafel könne er sich besorgen, sagt Tino,denn dafür brauche er einen Ausweis. Er ist obdachlos und findetkeinerlei Unterstützung vor Ort. Helferin Iris, die den jungen Mannin der Flüchtlingsunterkunft in München betreut hat, macht sich großeSorgen. Nachdem Tino ihr geschrieben hat, wie verzweifelt er ist,beschließt sie, selbst nach Italien zu reisen. ML begleitet diebeherzte Aktion mit der Kamera und zeigt, was Abschiebung nachItalien im Einzelfall bedeuten kann.Beziehungsfalle KindAlles soll perfekt sein, wenn Familien Nachwuchs bekommen. DochLeistungsdruck und Beziehungsfrust sorgen für einen hohenStressfaktor. Aber man kann sich auch Hilfe holen.Wie etwa die Initiative "wellcome". Vor 15 Jahren wurde sie ins Lebengerufen, um jungen Eltern den Start ins Familienleben zu erleichtern.Seither besuchen ehrenamtlich tätige Frauen Familien im ganzenBundesgebiet gleich nach der Geburt des Kindes. Als Eltern hilflos zusein, ist ein riesiges Tabu.Frauen auf Weltall-MissionWährend die Welt über neu entdeckte Planeten spekuliert, geht dasAuswahl-verfahren der ersten deutschen Astronautin in die Endphase.Auch im "Mars-Versuchs-Camp" war eine Deutsche dabei.Hinterm Rampenlicht: Vincent Klink"Wer schreit, ist dumm", sagt Vincent Klink. Nicht zurückblicken,sich in Gelassenheit üben und Vertrauen haben, lautet dasErfolgsrezept des Sternekochs, Musikers und Philosophen.Den Traum leben in AfrikaAlles aufgeben für einen Lebenstraum? Gesa Neitzel hat genau dasgetan: Aus der Journalistin in Deutschland wurde die Rangerininmitten der Wildnis Afrikas. Hat sie den Ausstieg je bereut?Samstag, 4. März 2017, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Jochen BayerGäste im Studio:Marvin Compper und Emil Forsberg, Spieler bei RB LeipzigFußball-Bundesliga, 23. SpieltagTopspiel:Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg1. FC Köln - Bayern MünchenWerder Bremen - Darmstadt 98Hoffenheim - FC IngolstadtFC Augsburg - RB Leipzig (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 23. SpieltagKarlsruher SC - Hannover 961860 München - FC St. PauliFußball: Premier League: FC Liverpool - FC ArsenalSki Nordisch: WM in Lahti , Skispringen Mannschaft MännerSonntag, 5. März 2017, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhAlles hat seine ZeitBei "sonntags" geht es um die Folgen des "Sofortismus". Denn immermehr Menschen fühlen sich beruflich und privat gehetzt. DieFastenaktion "7 Wochen ohne" möchte hier ein Zeichen setzen. BeiPrediger Salomo in der Bibel heißt es: "Alles hat seine Zeit." In derSendung geht es um E-Mail-Terror und Familienplanung, um vernünftigesEssen und die Frage, wie man entspannter leben kann. Und was habenGeschichten aus der Bibel heute noch mit uns zu tun?Sonntag, 5. März 2017, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Anna KraftFußball-Experte: Holger Stanislawski - Analyse des 23.Bundesliga-SpieltagesFußball-Story - Aktuelle ReportageNordische Ski-WM in Lahti - Aktueller Bericht aus FinnlandEisschnelllauf: Mehrkampf-WM in Hamar - Aktueller Bericht ausNorwegenWintersport: diverse Weltcups - Aktuelle ReportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell