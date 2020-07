ZDF-Programmhinweis / Samstag, 4. Juli 2020

Mainz (ots) -Samstag, 4. Juli 2020, 12.05 UhrMenschen - das Magazin Moderation: Sandra OlbrichGehör verschaffenEine Haltung haben, sich Gehör verschaffen, um über die Belange von Menschen mit Behinderung zu berichten. Das tun Lukas Krämer und Raul Krauthausen. Raul Krauthausen hat die Glasknochenkrankheit und sitzt im Rollstuhl. Er gründete den Verein "SOZIALHELDEN" und initiierte Aktionen wie die "Wheelmap.org", eine App zum Finden rollstuhlgerechter Orte. Auch Lukas Krämer steht für Inklusion.Als Kind erkrankte der 25-Jährige an einer Hirnhautentzündung. Seine Videos zum Thema Inklusion werden über 600.000 Mal aufgerufen. Obwohl Lukas Krämer nicht lesen und nicht schreiben kann, brachte er sich das Filmen und Schneiden von Beiträgen selbst bei. Zurzeit arbeitet er als Kameramann auf dem ersten Arbeitsmarkt.Raul Krauthausen versteht sich als Aktivist für soziale Projekte und bloggt auf YouTube und Twitter. Auch als Moderator der Talkshow "Face to Face" und auf seinem Podcast "Die Neue Norm" bricht der 40-Jährige festgefahrene Muster auf und wirft damit einen frischen Blick auf Vielfalt und das Leben mit Behinderung.Samstag, 4. Juli 2020, 17.05 UhrLänderspiegel Moderation: Yve FehringWie sicher ist der Sommerurlaub? - Ansturm auf deutsche Ferienorte "Tafeln" mit viel Zulauf - Existenzangst durch Corona Streit um neuen Bußgeldkatalog - Alles auf Anfang bei Raser-Strafen? Corona-Klinik in Schwierigkeiten - Der lange Weg zum Normalbetrieb Hammer der Woche - Pfusch an Wuppertaler NatursteinmauerSonntag, 5. Juli 2020, 9.03 Uhrsonntags Moderation: Michael SahrRadfahren macht glücklich"Das Fahrrad ist ein Krisenlöser" - die einen brauchen es, um sicher und gesund zur Arbeit zu kommen, andere nutzen es für kleine oder große Fluchten aus dem Alltag: Urlaub per Rad boomt im Jahr 2020. Moderator Michael Sahr ist mit einem Pedelec unterwegs auf neuen Fernradwegen und trifft Menschen, die erzählen, was sie am Radeln reizt und warum sie auf diese Weise perfekt abschalten können. "sonntags" gibt Reisetipps und berichtet, wie man sicher ankommt.Sonntag, 5. Juli 2020, 11.50 UhrZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum MainzBack to the 90s. Der "Fernsehgarten" schwelgt in Erinnerungen und feiert alles, was in diesem Jahrzehnt hip und cool war, die Musikcharts beherrschte und für Schlagzeilen sorgte.Gäste: Bell, Book & Candle, Fools Garden, Oli.P, Natascha Wright (Ex La Bouche), Alex Christensen & The Berlin Orchestra, Fun Factory, LayZee aka Mr. President, Supa Richie, X-Perience, 90twoDegrees, Marusha, Jasmin Wagner.Sonntag, 5. Juli 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportage Moderation: Norbert KönigFußball: Spanische Liga Athletic Bilbao - Real MadridFußball: DFB-Pokal, Männer und Frauen Rückblick auf die FinalsTurnen und Corona SituationsberichtFormel 1: Großer Preis von Österreich Der Saisonstart in SpielbergPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4642193OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell