ZDF-Programmhinweis / Samstag, 4. August 2018

Mainz (ots) -Samstag, 4. August 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichUrlaub ohne Barrieren!Reisen - fremde Länder erleben - das mögen viele Urlauber. Auch PabloAlexis Wössner und Fabian Seibel. Beide haben eine Behinderung undsind auf Hilfe angewiesen. Fabian Seibel sitzt im Rollstuhl und liebtKreuzfahrten. Mit seinen zwei Reise-Assistenten lernt er dieBarrierefreiheit eines Kreuzfahrtschiffes von Hamburg aus kennen.Auch Wössner ist auf Hilfe angewiesen und besucht mit einemReise-Assistenten Rotterdam.Neben den typischen Sehenswürdigkeiten, die sie besuchen, heißt esfür Wössner und Seibel, dass sie von ihren begleitendenReise-Assistenten pflegerisch unterstützt werden.Samstag, 4. August 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherPrima Klima? - Die Hitzewelle und ihre FolgenFreibäder in Not - Kommunen schlagen AlarmSicherheit am Urlaubsort - Mit der Bäderpolizei auf UsedomWahlkampfauftakt in Hessen - Zweite Chance für Schwarz-Grün?Bodensee und Alpenkulisse - Deutschlandreise nach KonstanzSonntag, 5. August 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDer Weg ist das ZielImmer mehr Menschen machen sich aktiv auf die Suche nach ihremSelbst. Sie wollen die eigenen Grenzen entdecken und nehmen eineAuszeit oder begeben sich auf Pilgerreise. "sonntags" begleitet einenRollstuhlfahrer, der Tausende Kilometer allein zurückgelegt hat, fünfFörderschüler, die beim Wellenreiten in Portugal über ihre Grenzengehen, und eine Pilgertour unter extremen Klimabedingungen in dieatemberaubende Weite des Wattenmeeres.Sonntag, 5. August 2018, 9.03 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzGanz Deutschland ist in Urlaubsstimmung. Und das Lieblingsreiselandder Deutschen ist - Deutschland. Im "Fernsehgarten" gibt es dieneuesten Tipps und Trends für Küste und Berge. In Urlaubslaune sindmit Andrea Kiewel unter anderen Vanessa Mai, Linda Hesse, AndréStade, Feuerherz, Kristina Bach, Eloy de Jong, Lindt Bennett undMünchener Freiheit. Auch der Service kommt nicht zu kurz, dafürstehen Armin Roßmeier und Mick Wewers.