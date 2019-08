ZDF-Programmhinweis /Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September 2019

Mainz (ots) -Samstag, 31. August 2019, 12.05 UhrMenschen - Das MagazinModeration: Sandra OlbrichFamilie Lütgenhaus - Leben mit BehinderungWohin in den Ferien? Familie Lütgenhaus muss ein Reiseziel finden,bei dem alle drei Kinder Spaß haben. Rollstuhl-Kind Kjell genauso wieseine beiden Brüder Julien und Keanu. Der neunjährige Kjell hatMuskeldystrophie Duchenne, eine fortschreitende Muskel-Erkrankung. ImKinder- und Jugendhospiz Bethel können alle entspannen. Die dreiJungs können reiten, spielen, einfach zusammen sein. Auch MutterSandra kann mal zur Ruhe kommen.Kjell wird laut Prognose der Ärzte die Pubertät nicht überleben. Fürseine Eltern Sandra und Andreas und die beiden Brüder Keanu undJulien ist es Alltag und Ausnahmezustand zugleich: das Leben miteinem Kind, dessen Krankheit täglich voranschreitet. Die gemeinsamewertvolle Zeit wollen alle so gut miteinander verbringen, wie es ebengeht.Samstag, 31. August 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringWie tickt der Osten? - Stimmungen vor den WahlenEndspurt in Sachsen und Brandenburg - Spitzenkandidaten werben umWählerInselstadt am Bodensee - Urlaubsfeeling rund um LindauHammer der Woche - Zoll kassiert ab bei GrenzübertrittSamstag, 31. August 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast im Studio: Marcel Kittel, ehemaliger deutscher RadrennfahrerFußball-Bundesliga, 3. SpieltagTopspiel:Union Berlin - Borussia DortmundFC Schalke 04 - Hertha BSCSC Freiburg - 1. FC KölnVfL Wolfsburg - SC PaderbornBayern Leverkusen - HoffenheimBayern München - 1. FSV Mainz 05Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 5. SpieltagBielefeld - Greuter FürthDynamo Dresden - FC St. PauliSV Wehen Wiesbaden - Jahn RegensburgRad: Deutschland Tour - EtappenrennenFormel 1: Großer Preis von Belgien - Bericht aus SpaSonntag, 1. September 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhWas man gegen Klimawandel tun kannDas Klima verändert sich. Kleinste Veränderungen haben bereitsAuswirkungen auf das gesamte Klimasystem. Es gibt jedoch vieleAktionen, mit denen Klimaveränderungen verhindert werden sollen. DasKlima ist essentiell für die Entfaltung der Natur, und das Leben derMenschen hat zu allen Zeiten das gesellschaftliche undwirtschaftliche Verhalten beeinflusst. Das Klimasystem der Erde istein hochkomplexes Gebilde.Bereits kleine Veränderungen haben Auswirkungen auf das Gesamtsystem.In der heutigen Zeit befindet sich das Klima im Wandel. Der Grundhierfür sind Treibhausgase, insbesondere Kohlenstoffdioxid (CO2),aber auch andere Gase wie Methan, Lachgas oder die fluorierten GaseHFKW, FKW und SF6. Damit verbunden sind eine stärkere Erderwärmungund eine Veränderung des Klimas. Noch ist es nicht zu spät, und ganzunterschiedliche Aktionen helfen, etwas gegen die Erderwärmung undden Klimawandel zu tun.Die Stadt Dortmund setzt auf Nachhaltigkeit. Während des Kirchentags2019 werden im Zentrum "Stadt und Umwelt" die Ideen zurNachhaltigkeit präsentiert und dann gemeinsam mit der Wissenschaftund Politik diskutiert. Was muss passieren, damit Städte undSiedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltiggestaltet werden können?Die Schweden verzichten auf das Fliegen und beschreibenunterschiedliche Aktionen, die zu Flug-Scham führen. Und wenn stattneuer Anziehsachen Second-Hand-Produkte gekauft werden, ist das gutfürs Klima.Gast im Studio ist Jennifer Sieglar. Die "logo!"-Moderatorinberichtet aus eigener Erfahrung, was man für ein gutes Klima tunkann.Mainz, 29. August 2019ZDF Presse und InformationPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell