ZDF-Programmhinweis / Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember 2019

Mainz (ots) -Samstag, 30. November 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichGrenzenlos spielen: Im Event- und FreizeitparkFamilie Lichtenberg möchte gemeinsam Spaß haben. Gar nicht soeinfach, wenn ein Familienmitglied eingeschränkt ist. Die Familietestet drei verschiedene Indoor-Freizeitanlagen. Der elfjährige Kianhat Muskeldystrophie Duchenne und sitzt oft im Rollstuhl. Mit seinenEltern und seinen Geschwistern besucht er einen Event- undFreizeitpark. Im Erlebnispark Alma in Gelsenkirchen reicht dasAngebot von Bubbleball über Trampolin bis Lasertag.Bereits im Sommer 2018 testete eine Familie für "Menschen - dasMagazin" Freizeitgelände auf Zugänglichkeit und inklusivenSpaßfaktor. Jetzt schaut Familie Lichtenberg, wie barrierefrei undinklusiv sogenannte Indoor-Angebote sind, die gern beiSchmuddelwetter im Winter genutzt werden.Drei Folgen der Reihe "Grenzenlos spielen" werden samstags um 12.05Uhr ausgestrahlt.In Teil 2 und Teil 3 der Reihe besucht Kian mit seiner Familie eineSki-Halle und ein Indoor-Kinderland.Samstag, 30. November 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringSicherheit auf Weihnachtsmärkten - Städte mit neuen KonzeptenProtest der Landwirte - Aufstand gegen AgrarpaketWindkraft in der Krise - Tausende Arbeitsplätze vor dem AusHammer der Woche - Teure Regenüberdachung ausgemustertSamstag, 30. November 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Katrin Müller-HohensteinGast: Neven SubotićFußball-Bundesliga, 13. SpieltagTopspiel:Bayern München - Bayer LeverkusenSC Paderborn - RB Leipzig1. FC Köln - FC AugsburgHertha BSC - Borussia DortmundHoffenheim - DüsseldorfFC Schalke 04 - Union Berlin (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 15. SpieltagDynamo Dresden - Holstein Kiel1. FC Nürnberg - SV Wehen WiesbadenVfL Bochum - Erzgebirge AueFC St. Pauli - Hannover 96Biathlon-Weltcup in Östersund - AuftaktFußball: Auslosung Euro 2020 - Gruppen Euro 2020Sonntag, 1. Dezember 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhEngel - die Rückkehr der himmlischen BotenJeder zweite Deutsche glaubt an Engel. Vor allem Frauen interessierensich für die Himmelswesen, und so gab es zuletzt einen regelrechtenEngel-Boom - interessanterweise außerhalb der Kirchen. Inzwischenlebt ein ganzer Industriezweig von Engelsfiguren, einschlägigenBüchern und CDs. Sind die Engel heute also nur eine großeGeschäftemacherei, oder zeigen sie unsere Sehnsucht nach Schutz, Näheund Geborgenheit?Sonntag, 1. Dezember 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Andrea PetkovicFußball: Bundesliga - Nachspiel zum 13. SpieltagFußball-Story - Aktuelle ReportageRudern: Die Wellenbrecherinnen - DokumentationFormel 1: Großer Preis in Abu Dhabi - SaisonfinaleBiathlon: Weltcup in Östersund - Aktuelle ZusammenfassungPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4453388OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell