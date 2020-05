ZDF-Programmhinweis / Samstag, 30. Mai 2020

Mainz (ots) -Samstag, 30. Mai 2020, 12.00 UhrMenschen - das Magazin Moderation: Sandra OlbrichIdeen für mehr Teilhabe!Bei den Maßnahmen gegen das Corona-Virus wird auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen meist keine Rücksicht genommen. So stellt die Maskenpflicht hörgeschädigte Menschen vor große Probleme. Wiebke Brinkmann liest von den Lippen ab, die aber von dem Mund-Nasen-Schutz bedeckt sind. "Menschen - das Magazin" begleitet sie in Hameln zur Schneiderin Yesim Tuncer, die sich für Hörgeschädigte eine Maske mit Sichtfenster ausgedacht hat.Auch Kay Macquarrie hat eine Idee für mehr Teilhabe. Bahnfahren ist für den Journalisten und Berufspendler seit Jahren eine Tortur. Bis er genug hatte und eine App entwickelte, die das Bahnfahren für Rollstuhlfahrer erleichtern soll. Einfach mal in einen Zug einsteigen, ohne groß zu planen und nachzudenken: Was für die meisten Menschen ganz selbstverständlich ist, das ist für Menschen mit Behinderung meist unmöglich, denn von Barrierefreiheit ist die Deutsche Bahn noch meilenweit entfernt. In das neue Buchungssystem, an dem die Deutsche Bahn gerade arbeitet, werden nun auch Kay Macquarries Ideen einfließen. Bis das Bahnfahren aber von der Buchung bis zu den Bahnsteigen komplett barrierefrei sein wird, werden mindestens 20 Jahre vergehen, schätzt Kay Macquarrie. Dieser Einschätzung widerspricht auch der Konzernsprecher der Deutschen Bahn nicht.Samstag, 30. Mai 2020, 17.05 UhrLänderspiegel Moderation: Ralph SchumacherStartschuss für Kurzurlaub - Run auf Ausflugsziele zu Pfingsten Debatte um Lockerungen - Länder entscheiden ohne den Bund Altenpflege daheim - Senioren und Angehörige verzweifelt Hammer der Woche - Sinnlose LinksabbiegerspurSamstag, 30. Mai 2020, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-HohensteinGast: Martina Voss-Tecklenburg, Trainerin Frauen-NationalmannschaftFußball-Bundesliga, 29. Spieltag Topspiel: Bayern München - DüsseldorfFC Schalke 04 - Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 - Hoffenheim Hertha BSC - FC Augsburg VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt SC Freiburg - Bayer Leverkusen (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 29. Spieltag 1. FC Nürnberg - VfL Bochum Holstein Kiel - Bielefeld SV Sandhausen - Hannover 96 Karlsruher SC - FC St. PauliSonntag, 31. Mai 2020, 9.03 Uhrsonntags Moderation: Andrea BallschuhGottes HäuserInzwischen geht es wieder: Gottesdienste und Gebete finden wieder statt, in Kirchen, Moscheen und Synagogen, in Gemeinschaft, aber mit Sicherheitsabstand und genauen behördlichen Auflagen. Auch wenn die Corona-Pandemie das religiöse Leben weiter einschränkt, ist für viele Gläubige wichtig, endlich wieder in ihre Gotteshäuser gehen zu können. Der Mensch braucht sie offenbar, besondere Orte, an denen er mit Gott in Verbindung kommen. Einen würdigen Rahmen zum Beten.Welche Bedeutung haben Sakralbauten für den Menschen? Historisch betrachtet begannen die Menschen heilige Stätten, Tempel oder Gotteshäuser zu errichten, als sie sesshaft wurden. Mit dem Aufkommen der Religionen entstanden unterschiedliche Baustile, die sich im Laufe der Jahrhunderte stetig weiterentwickelten und immer größer und gewaltiger wurden. Wenngleich sich Kirchen, Moscheen und Synagogen darin ähneln, dass sie Versammlungsorte für das gemeinsame Beten sind, variieren sie dennoch im Detail in Nutzung und Funktion. "sonntags" begibt sich auf eine besondere Reise in die religiöse Welt von Gottes Häusern.Sonntag, 31. Mai 2020, 11.50 UhrZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und GästeIm großen Rätsel-"Fernsehgarten" sind auf unterhaltsame und spannende Art, Denkspiele zu lösen. Außerdem warten ein Hundewelpe und faszinierende Artisten auf ihren Auftritt. Gäste: ChrisTine Urspruch, Stefan Heine, Ireen Sheer, Kerstin Ott, Feuerherz, Patricia Kelly, Laith Al-Deen, Farina Opoku, Oli.P, Bars & Melody.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4608786OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell