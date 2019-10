ZDF-Programmhinweis / Samstag, 2., und Sonntag, 3. November 2019

Mainz (ots) -Samstag, 2. November 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinIch will lebenEin paar Tropfen Blut der werdenden Mutter reichen aus, umfestzustellen, ob das Kind mit dem Downsyndrom auf die Welt kommenwird. Aber der vorgeburtliche Bluttest ist umstritten. Die jungenEltern Jenny Winkler und Lars Diekmann haben den Test machen lassenund sich nach Erhalt des Ergebnisses für ihr Kind mit Downsyndromentschieden. Die Eltern möchten einschätzen können, was auf siezukommt."Ich will leben!", sagt Arthur Hackental. Er selbst hat dasDownsyndrom und kämpft wie seine Mitstreiterinnen dagegen, dass derTest zum Standardprogramm werden könnte. Zwar wird der Bluttest nachaktueller Rechtsprechung nur im Ausnahmefall von der Kasse bezahlt,aber Arthur Hackental befürchtet, dass schon bald weniger behinderteMenschen geboren und weniger akzeptiert werden.Samstag, 2. November 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioGast im Studio:Sebastian Kehl, FußballfunktionärFußball-Bundesliga, 10. SpieltagTopspiel: Union Berlin - Hertha BSCWerder Bremen - SC FreiburgEintracht Frankfurt - Bayern MünchenBayer Leverkusen - Borussia MönchengladbachRB Leipzig - 1. FSV Mainz 05Borussia Dortmund - VfL WolfsburgHoffenheim - SC Paderborn (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 12. SpieltagGreuther Fürth - Darmstadt 98Erzgebirge Aue - 1. FC HeidenheimFC St. Pauli - Karlsruher SCFormel 1: Großer Preis der USABericht aus AustinSonntag, 3. November 2019, 9.03 UhrsonntagsDeutschland verändert sich: IdentitätWer bin ich? Und was macht mich zu dem Menschen, der ich bin? Die"sonntags"-Sendung zum Thema "Identität" ist Auftakt des vierteiligenSchwerpunktes "Deutschland verändert sich". In den vergangenen 75Jahren - also etwa die Dauer eines Menschenlebens - ist inDeutschland viel in Bewegung: die Wende, sexuelle Lebensformen, dasreligiöse Miteinander. "sonntags" zeigt, welche Effekte dieser Wandelauf die Identität des Einzelnen hat.Gast im Studio ist der Psychiater, Theologe und Buchautor ManfredLütz. Er hat sich intensiv mit Glück, Lebenslust und einerPsychologie des Gelingens beschäftigt. Identitätsbildung ist einlebenslanger Prozess, sie geschieht im Wechselspiel von Selbstbildungund Abgrenzung. Diesen Kompromiss zwischen Eigensinn und Anpassunglotet jeder und jede mit seiner bzw. ihrer Lebensgeschichte aus.Zum Beispiel die Soziologin Claudia Peter, im Osten Deutschlandsaufgewachsen, lebt und lehrt sie jetzt im Westen. Sie hat sich derHerausforderung einer gesamtdeutschen Biographie und Karrieregestellt - anders vielleicht als mancher Westdeutsche.Das Projekt des "Glaubensgarten" ist Ergebnis eines zwanzigjährigenDialogs der Religionen in Bad Lippspringe, einer Stadt inNordrhein-Westfalen. Es zeigt, wie religiöse Zugehörigkeit undRespekt sich nicht ausschließen. Vertreter von sieben Religionen undWeltanschauungen setzen mit einem gemeinsamen Religionspavillon imKaiser Karls Park ein Zeichen der Toleranz.Die Winzerin Simona Maier hat einen ungewöhnlichen Weg hinter sich,als Mann geboren, begann sie als junger Mensch, sich zu ihrerWeiblichkeit zu bekennen, was schließlich zu einergeschlechtsangleichenden Operation führte. Heute lebt sie als Frauund Winzerin in ihrer Heimat, viele in ihrem Umfeld erkennen ihreLebensentscheidung an.Vier Folgen "sonntags" mit dem Schwerpunktthema "Deutschlandverändert sich" werden sonntags um 9.03 Uhr ausgestrahlt.Sonntag, 3. November 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageExtraDer deutsche Sport nach dem Mauerfall30 Jahre gesamtdeutscher Sport - 30 Jahre Geschichte von Annäherungund gelernter Gemeinsamkeit. "ZDF SPORTreportageExtra" mit einerBestandsaufnahme der aktuellen Situation im deutschen Sport. ImZentrum stehen nicht Geschichte und Entwicklung, sondern die Sendungversucht zu zeigen, wie sich die aktuelle Situation darstellt.Wie ist der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) aufgestellt im Jahr2019, wie ist die Beteiligung aus "Ost" und "West"? Wie stellt sichdie Situation der Sponsoren dar angesichts der Tatsache, dass diemeisten Geldgeber aus dem "Westen" kommen? Wie stehen ehemaligeHochburgen des DDR-Sports heute da - haben sie sich entwickelt,verändert? Welche Sportbereiche des DDR-Sports haben sich auch imgesamtdeutschen Sport behauptet, welche sind - Stichwort: Niedergangdes Ost-Fußballs - verschwunden? "Hat der "westdeutsche" Sportprofitiert von der Wiedervereinigung? Wie sieht es in den Köpfen derSportler aus? Spielt die Vergangenheit, die Herkunft vonMannschaftskollegen - noch - eine Rolle?Unter anderem diesen Fragen widmen sich die Autoren Nils Kaben, deraus eigener Erfahrung einen besonderen Blick auf den DDR-Sporterleben durfte, und Claudia Neumann, mit ihrem fundierten Blick ausder Sicht des "Westens".Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell