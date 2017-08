ZDF-Programmhinweis / Samstag, 2. September 2017

Mainz (ots) -Samstag, 2. September 2017, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve Fehring"Die Schanze" nach G20 - Händler fordern EntschädigungErdogans Boykottaufruf - Deutsch-Türken im WahlkampfNiedersachsen vor der Wahl - Das Duell der SpitzenkandidatenHammer der Woche - Neue Schilder an totem BahngleisSonntag, 3. September 2017, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhIhre Rentenzeit beginnen viele Menschen mit gemischten Gefühlen: Siefreuen sich auf die neue Freiheit und wissen gleichzeitig nicht,womit sie die gewonnene Zeit füllen sollen. Während sich die Menschenfrüher auf ihr Altenteil zurückzogen und nicht mehr viel vom Lebenerwarteten, beginnt heute mit der Rente für viele nochmal ein neuerLebensabschnitt. Die Sendung zeigt, wie das Leben aussehen kann, wenndas aktive Berufsleben endet.Sonntag, 3. September 2017, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeHöher, schneller, weiter: Der "ZDF-Fernsehgarten" begibt sich aufRekordjagd. Das Ziel: vier neue Weltrekorde in von 130 Minuten.Ebenso rekordverdächtig: Hans Klok.Gäste: Robert Redweik, Münchener Freiheit, Wencke Myhre, MariaVoskania, Scooter, Matthias Steiner, The Kelly Family, Zwei vonMillionen, Julian David und andere.Sonntag, 3. September 2017, 17.10 UhrZDF SPORTreportageExtraModeration: Rudi CerneComputerspiele gehören zur Vision des zukunftsorientierten Sports.Nur, hat diese Entwicklung wirklich etwas mit Sport zu tun?Rudi Cerne taucht für "ZDF SPORTreportageExtra" in eine Welt ein, diesich rasant entwickelt. Als 1972 das erste Computerspiel auf denMarkt kam, hat wohl niemand den ungebremsten Siegeszug geahnt. Heutespielen vernetzte Profi-Spieler weltweit um viele Millionen anPreisgeld und haben echtes Star-Potenzial.Einer von ihnen ist Timo Siep, Profi beim VfL Wolfsburg. Siep gewährtEinblicke in sein Leben als Profi-Gamer. Die Sendung begleitet ihnbei der FIFA 17 WM, bei der die besten Profis in London um denWM-Titel spielen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell