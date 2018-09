ZDF-Programmhinweis / Samstag, 29., und Sonntag, 30. September 2018

Mainz (ots) -Samstag, 29. September 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichIch pack' das!Dass Arbeiten mit Behinderung möglich ist, zeigt Moderatorin SandraOlbrich in ihrer Außenreportage aus Karlsruhe. Sie besucht Menschenmit Behinderung in einer Bäckerei und einem Klavierhaus. Dort trifftsie den Klavierstimmer Jörg-Christoph Beyerlin. Sein gutes Gehör istseine Stärke. Er hat eine Entwicklungsstörung im autistischenSpektrum. Auch in der Bäckerei arbeiten Menschen mit und ohneBehinderung zusammen.Moderatorin Sandra Olbrich versucht sich beim Bretzelbacken,unterstützt von Boris, der eine Lernschwäche hat. Der junge Mannarbeitet vor allem in der Backstube - durch eine Glaswand können ihmdie Kunden bei der Arbeit zusehen. Inhaber Thomas Schmidt schreibt inseinem Geschäft Inklusion groß. Sein Personalschlüssel: Auf einenMitarbeiter mit Beeinträchtigung kommt ein Mitarbeiter ohneBehinderung.Auch im Piano-Haus versucht sich Sandra Olbrich mit Jörg-ChristophBeyerlin am Klavier. In seiner freien Zeit tritt er als Pianist auf.In der Kindheit zog er sich häufig von Menschen zurück, durch dieseArbeit ist er offener geworden.Samstag, 29. September 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringDie schwelende Katastrophe - Wie Helfer den Moorbrand bekämpfenKöthen wehrt sich - Bürger machen mobil gegen rechtsWhatsApp am Steuer - Polizeikontrolle gegen HandysünderHammer der Woche - Geislinger Schule kaputtsaniertSamstag, 29. September 2018, 23.30 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Dunja HayaliGast: Reinhard Grindel, DFB-PräsidentFußball-Bundesliga, 6. SpieltagTopspiel: Bayer Leverkusen - Borussia DortmundFC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05Hoffenheim - RB LeipzigVfB Stuttgart - Werder BremenVfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach1. FC Nürnberg - DüsseldorfHertha BSC - Bayern München (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 8. SpieltagMSV Duisburg - Jahn Regensburg1. FC Heidenheim - VfL BochumSC Paderborn - Erzgebirge AueUEFA: Vergabe Euro 2024 - Nach der EntscheidungFormel 1: Großer Preis von RusslandBericht aus Sotschi, QualifyingSonntag, 30. September 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhGottes missbrauchte KinderDiese Woche wurde die Studie zum Missbrauch in der deutschenkatholischen Kirche veröffentlicht. Sie zeigt das ganze Ausmaß derVerbrechen zwischen 1946 und 2014. Alle sind schockiert. Aber es gehtjetzt nicht mehr um Betroffenheitsbekundungen. Es geht um das System."sonntags" fragt: Wie konnte es so weit kommen? Was muss sich ändern?Kann die katholische Kirche diese Reformen leisten?Sonntag, 30. September 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball-Bundesliga: Analyse des 6. SpieltagesFußball-Story: Aktuelle ReportageFormel 1: Großer Preis von Russland - Zusammenfassung aus SotschiRad: WM in Innsbruck - ZusammenfassungPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell