ZDF-Programmhinweis / Samstag, 29. August 2020

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Samstag, 29. August 2020, 12.05 UhrMenschen - das Magazin Mein Recht auf Familie (2) Moderation: Sandra OlbrichEltern mit Behinderung sind häufig Eltern auf Bewährung. "Menschen - das Magazin" trifft wieder auf Lukas Pordzik, Vater von Zwillingen. Er wird in der Vaterrolle von Experten unterstützt.Begleitete Elternschaft heißt das Modell in Deutschland. Pordzik hat eine Lernbehinderung. Sollte er sich als Vater nicht bewähren, könnte ihm das Jugendamt die Kinder wegnehmen. Davor hat Pordzik Angst. Gerade in der Corona-Zeit gab es neue Herausforderungen.Autorin Stephanie Schmidt hat die Familie nach der Kontaktsperre wieder getroffen. In dem Projekt Begleitete Elternschaft hat Lukas Pordzik eine Frau kennen und lieben gelernt, die mit ihrer Tochter ebenfalls an diesem Unterstützungsprogramm für Eltern mit einer geistigen Beeinträchtigung teilnimmt.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4669540OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell