ZDF-Programmhinweis / Samstag, 28. März 2020

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Samstag, 28. März 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinWir fahren nach Tokio (1)Moderation: Sandra OlbrichtDer blinde Judoka Shugaa Nashwan will zu den Paralympics in Tokio.Dafür trainiert er jeden Tag. Die erfolgreiche Paralympionikin AnnaSchaffelhuber weiß, was ihn dort erwarten wird.Für den 22-jährigen Judoka, der aus dem Jemen stammt, ist Judo seinLeben. Und es sollen seine ersten Spiele werden. Anna Schaffelhuberhat an einigen Spielen teilgenommen und kennt den Druck, der auf denSportlern lastet.Die Paralympioniken demonstrieren jeden Tag, dass die Para-Sportartensich von den anderen Hochleistungssportarten weder in derVorbereitung noch im Wettkampf unterscheiden. Alle Athleten fiebernden Paralympics 2020 in Tokio entgegen.Mit den Porträts von Shugaa Nashwan und Anna Schaffelhuber startetdie dreiteilige Serie "Wir fahren nach Tokio". Bis zu denParalympischen Spielen im August 2020 begleitet "Menschen dasMagazin" ehrgeizige Para-Sportler auf ihrem Weg zu den Spielen inTokio.