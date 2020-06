ZDF-Programmhinweis / Samstag, 27. Juni 2020

Mainz (ots) -Samstag, 27. Juni 2020, 12.05 UhrMenschen - das Magazin Moderation: Sandra OlbrichErfahrung macht SchuleMaximilian Pollux war Täter. Christoph Rickels wurde Opfer einer Straftat. Zwei Männer, deren Leben mit Anfang 20 zerstört schien. "Menschen - das Magazin" begleitet ihr Leben "danach". Pollux war Dealer. Er wurde verhaftet und musste lange Jahre ins Gefängnis. Rickels fiel nach einem Faustschlag in der Disco ins Koma. Er bleibt sein Leben lang schwerbehindert. Zwei Biografien. Beide kämpfen heute um ein neues Leben.Für sich persönlich und für andere. Ihr Ziel: Präventionsarbeit für ein gewaltfreies Miteinander. Dafür gehen sie in Schulen und Gefängnisse, klären auf: über falsche Verbrecher-Romantik, dummes Männlichkeitsgehabe. Maximilian Pollux hat inzwischen eine fünfjährige Bewährungsstrafe hinter sich und geheiratet. Christoph Rickels kämpft bis heute vor Gericht um sein Schmerzensgeld.Samstag, 27. Juni 2020, 17.05 UhrLänderspiegel Moderation: Ralph SchumacherKreuzfahrtindustrie am Boden - Kein Schiff wird kommen Hotspot Gütersloh - Stimmung im Landkreis aufgeheizt Warum Fleisch so billig ist - Eine Branche gerät in Verruf Hammer der Woche - Neuer Radweg als SchwarzbauSamstag, 27. Juni 2020, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudio Moderation: Jochen BreyerFußball-Bundesliga, 34. Spieltag Bor. Dortmund - Hoffenheim Bayer Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 Bor. M'gladbach - Hertha BSC VfL Wolfsburg - Bayern München Eintr. Frankfurt - SC Paderborn Werder Bremen - 1. FC Köln SC Freiburg - FC Schalke 04 FC Augsburg - RB Leipzig Union Berlin - DüsseldorfSonntag, 28. Juni 2020, 9.03 Uhrsonntags Moderation: Andrea BallschuhWie bleibe ich stark?Krisen zu durchleben, verlangt den Menschen viel ab. Während der eine sich schnell entmutigen lässt, geht der andere mit neuer Zuversicht daraus hervor - und entwickelt Resilienz. Psychologen meinen damit Widerstandsfähigkeit oder seelische Robustheit. Dabei zeigt sich eben: Manche Menschen sind resilienter als andere. Heißt das, wir haben es in uns drin, in den Genen? Oder kann man sich das sogar antrainieren, Krisen besser zu überstehen?"sonntags" sucht Antworten und zeigt anhand von Beispielen, welche Faktoren uns stärken. Die Familie, die Natur, auch Sport oder Spiritualität können dabei positiv wirksam sein. Gerade in der Corona-Krise geht es aber auch um die Frage, wo die Grenzen liegen und wieso es wichtig ist, auch schwach sein zu dürfen. Der Mensch ist ja nicht unerschöpflich resilient.Sonntag, 28. Juni 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportage Moderation: Andrea PetkovicBasketball: DM-Finalturnier Zusammenfassung: Ludwigsburg - BerlinFußball: Bundesliga-Abschluss Nachspiel 34. SpieltagGast: Hanno Balitsch Fußball-ExperteFußball: Premier League Liverpool und die MeisterschaftRudern: Sxulls auf dem Weg zum Olymp Der Neuanfang nach der Corona-PausePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4635677OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell