ZDF-Programmhinweis / Samstag, 27. April 2019

Mainz (ots) -Samstag, 27. April 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichSchmetterlingskinder: wenn Berührungen schmerzenSerina und Hassan sind "Schmetterlingskinder". Durch einen Gendefektist ihre Haut wie bei einem Schmetterling extrem empfindlich. Schondie Reibung ihrer Kleider löst Verletzungen aus. Serina hat großeProbleme mit den Händen. Ihre Finger sind in einem Kokon aus Hauteingewachsen und müssen in einer schwierigen OP getrennt werden.Hassan wäre gestorben, wenn es Medizinern nicht gelungen wäre,gesunde Haut im Labor zu züchten und zu verpflanzen.80 Prozent seiner Haut wurden ersetzt, eine medizinische Sensation.Erst zwei Jahre später gingen die Ärzte mit dem sensationellenBehandlungserfolg an die Öffentlichkeit, das Interesse ist weltweitgroß. Ein Hoffnungserfolg für andere Betroffene?Samstag, 27. April 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringNordsee im Klimawandel - Deutsche Inseln wollen sich schützenGegen Mannheimer Müllsünder - Hohes Bußgeld für weggeworfene KippenHammer der Woche - Breitband nur für FriedhofskapelleDeutschlandreise nach Travemünde - Lübecks schöne SchwesterSonntag, 28. April 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhWie Ernährung heilen kannWas wir essen, wirkt sich darauf aus, ob wir gesund leben und wielange. Mit guter Ernährung lassen sich viele Krankheiten verhindern.Sie ist das einfachste Rezept für ein hohes Alter. Doch welcheLebensmittel sind hilfreich für uns? Warum ist es gut, wenn wirlängere Essenspausen einlegen? Und sind Insekten die Nahrungsmittelder Zukunft? "sonntags" geht diesen Fragen nach und zeigt wertvolleund aktuelle Tipps von Experten auf.Sonntag, 28. April 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Bundesliga: NachspielRückblick auf den 31. SpieltagFußball-StoryAktuelle ReportageFormel 1: GP von AserbaidschanZusammenfassung aus BakuTischtennis: WM in BudapestFinale, Einzel der Herren