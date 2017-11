ZDF-Programmhinweis / Samstag, 25. November 2017

Mainz (ots) -Samstag, 25. November 2017, 23.30 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast im Studio: Ralf Fährmann, Torwart Schalke 04Fußball-Bundesliga, 13. SpieltagTopspiel:Borussia Mönchengladbach - Bayern MünchenBorussia Dortmund - FC Schalke 04RB Leipzig - Werder BremenSC Freiburg - 1. FSV Mainz 05Eintracht Frankfurt - Bayer LeverkusenFC Augsburg - VfL WolfsburgHannover 96 - VfB Stuttgart (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 15. SpieltagBraunschweig - 1. FC NürnbergHolstein Kiel - FC IngolstadtJahn Regensburg - MSV DuisburgMontag, 27. Dezember 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenSicher im Internet einkaufen - Vorsicht beim Geschenke-Shopping!Heiße Drinks für kalte Zeiten - Rezepte von Barkeeper Nic ShankerFoto-Gadgets fürs Smartphone - Was taugen Aufstecklinsen und Co.?Krampfadern beseitigen - Welche Methoden gibt es?Gäste im Studio:Uwe Ochsenknecht, SchauspielerChristian Olding, KaplanMontag, 27. November 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteUrteil im Schlecker-Prozess erwartet - Haftstrafe fürEx-Drogeriekönig?Wohnen im Schützenpanzer - Das etwas andere WohnmobilExpedition Borrentin - Hausärztin auf dem LandMontag, 27. November 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldDie Schönste über 50! - Großes Finale der Miss Ü-50-WahlMontag, 27. November 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbBenefizkonzert mit Vicky Leandros - Musik auf Gut BasthorstMontag, 27. November 2017, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Sicher im Internet einkaufen - Fallstricke beim EinkaufvermeidenEinkaufen im Internet ist für viele inzwischen Routine - 2016bestellten bereits rund 70 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerungzwischen 14 und 69 Jahren online. Bei den meisten Klick-Geschäftenklappt alles wunderbar. Doch das komfortable Online-Shopping birgtauch Risiken für Ärger - wie lange Lieferzeiten, überraschendeZusatzkosten, defekte oder falsche Artikel.Um sicher einzukaufen, sind prinzipiell die gleichen Regeln zubeachten wie im stationären Handel. Macht der Internetauftritt einenseriösen Eindruck, oder strotzt die Website nur so vorRechtschreibfehlern? Wirkt der Shop einladend oder liebloszusammengeschustert? Gibt es ein Gütesiegel und ein Impressum?Welche Risiken es beim Onlinekauf gibt und was man beachten muss, umsicher einzukaufen, zeigt der WISO-Tipp.Weitere Themen:Shopping-Event - Lohnt sich der Black Friday?Werkstätten im Test - Wintercheck oder Winterabzocke?Strom vom Discounter - Aldi, Lidl und Netto im TestPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell