ZDF-Programmhinweis / Samstag, 25. Juli 2020

Mainz (ots) -Samstag, 25. Juli 2020,12.05 UhrMenschen - das Magazin Moderation: Sandra OlbrichUrlaub ohne Grenzen: BüsumDie Nordsee: auch in Zeiten von Corona ein beliebtes, aber für Rollstuhlfahrer nicht immer barrierefreies Reiseziel. Der beliebte Badeort Büsum zeigt nun, wie es auch anders geht. Hans Böttcher, seit seiner Kindheit im Rollstuhl unterwegs, hat Büsum bei den Maßnahmen beraten. Spaziergänge über den Deich? Wassersport im Rolli? Schwimmen in der Familienlagune? Wattwandern oder Bummeln? Kein Problem in der Hafenstadt.In Büsum in Schleswig-Holstein ist in den letzten Jahren viel investiert worden. Der Touristenort an der Nordsee hat eine riesige neue Deichanlage bekommen, die den Ort vor den Fluten der Nordsee schützen soll. Dabei wurde der Deich höher und der Weg obendrauf breiter und komfortabler - ausgedehnte Spaziergänge sind so kein Problem mehr. Auch zur Familienlagune, die geschützt Wassersport möglich macht und der ideale Einstieg für Wattwanderungen ist. Rollstuhlfahrer kommen überall super hin, sagt der 78-jährige Hans Böttcher, der die Stadt bei den Maßnahmen beraten hat. So sei eben viel entstanden, so Böttcher.Samstag, 25. Juli 2020, 17.05 UhrLänderspiegel Moderation: Ralph SchumacherUrlaubswelle in Deutschland rollt - Hotspots und Geheimtipps Fehmarn an Belastungsgrenze - Sorge wegen Tunnelneubau Frankfurt will Opernplatz räumen - Schluss mit Corona-Partys Hammer der Woche - Planer übersehen 300-jährige Eiche Deutschlandreise: Landsberg am Lech - Idylle am grünen FlussSonntag, 26. Juli 2020, 9.03 Uhrsonntags Moderation: Andrea BallschuhDie MoselSanfte Flussschleifen, steile Weinberge und uralte Burgen - Andrea Ballschuh macht eine Entdeckungsreise an die Mosel. Sie holt sich den Pilgerstempel, stellt Sekt her und begegnet Buddha. An der Mosel, da waren schon die Römer, da schmeckt der Wein. Das ist bekannt. Aber in Traben-Trarbach überrascht das größte Buddha-Museum Deutschlands. In Leiwen wird Sekt produziert, den auch der Bundespräsident bestellt. Und der Mosel-Camino ist Teil des Jakobswegs.Andrea Ballschuh trifft Moselaner und lässt sich Geschichten erzählen zu Traditionen, Religionen und dem Leben an der Mosel heute. Warum sterben die Berufsfischer aus, wieso explodierten im Sektkeller beim ersten Versuch zu keltern alle Flaschen, wo findet man die "Wunderbare Schwarze Madonna" auf dem Pilgerweg? Wieso ist eine Katholikin zugleich Buddhistin, und was entdeckt die ZDF-Moderatorin während eines Flugs in der Cessna über die Mosellandschaft? Mit frischem Blick stellt Andrea Ballschuh neue Seiten der geschichtsträchtigen Region vor und lädt ein zu einer Reise mit Überraschungen.Sonntag, 26. Juli 2020, 11.50 UhrZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum MainzKeine "Fernsehgarten"-Saison ohne die große Mallorca-Party! Auch 2020 stehen bei Andrea Kiewel wieder Spaß, Spiele und die aktuellsten Partyhits des Sommers auf dem Programm. Gäste: Mickie Krause, Tim Toupet, Lorenz Büffel, SchoKKverliebt by Mia Julia & Frenzy, Jürgen Milski, Markus Becker, Harald Glööckler, Menderes, Peter Wackel, Marry und Almklausi.Sonntag, 26. Juli 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportage Moderation: Andrea PetkovicFußball: Premier League Letzter SpieltagReiten in Corona-Zeiten SituationsberichtPara-Sport: Tim Focken Im Porträt