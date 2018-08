ZDF-Programmhinweis / Samstag, 25. August 2018

Mainz (ots) -Samstag, 25. August 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichGrenzenlos spielen: Im SpaßbadGrenzenlos spielen - wie inklusiv sind Freizeitangebote für Familien?Die elfjährige Juli Reinshagen sitzt im Rollstuhl - wie viel Spaßkann sie mit ihren vier Geschwistern erleben? Im ersten Teil derReihe besucht Familie Reinshagen das Spaßbad Maximare. InHamm/Nordrhein-Westfalen testet sie die Angebote - darunterErlebnisrutschen, Wellenbecken, Whirlpool und Außenbereich - aufBarrierefreiheit und den gemeinsamen Spaßfaktor.Juli hat die Glasknochenkrankheit. Das hält sie aber nicht davon ab,mit ihren Schwestern zusammen zu spielen. Das Recht auf Inklusion istin der UN-Behindertenkonvention für alle Menschen festgeschrieben.Auch das Behindertengleichstellungsgesetz soll die gleichberechtigeTeilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaftgewährleisten. Zwar wurden der Privatwirtschaft in Deutschland keinebindenden Verpflichtungen auferlegt. Aber inzwischen haben auch vieleFreizeiteinrichtungen erkannt, dass Barrierefreiheit und damitSpielen ohne Hindernisse einfach in der heutigen Zeit ein wichtigesZiel sein muss."Menschen - das Magazin" testet mit Familie Reinshagen, ob dasgrenzenlose Spielen schon Wirklichkeit ist. In Teil zwei und Teildrei der Sendereihe besucht Juli mit ihrer Familie einen Freizeitparkund einen Klettergarten.Die Teile zwei und drei "Menschen - das Magazin: Grenzenlos spielen"werden am 1. und am 8. September, jeweils um 12.05 Uhr, ausgestrahlt.Samstag, 25. August 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherWird Rügen das zweite Sylt? - Diskussion zum Ostsee-TourismusHöher als der Kölner Dom - Neue Moselbrücke wird fertigSchicht im Schacht - Nach Ende des Bergbaus im SaarlandHammer der Woche - 17.000 Euro für die StraßenreinigungSamstag, 25. August 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Dunja HayaliGast: Friedhelm Funkel, Trainer Fortuna DüsseldorfFußball-Bundesliga - Rückblick auf den 1. SpieltagFußball: Der DFB und die WM-Analyse - Aktueller BerichtFußball-Story: Niko Kovac - Der neue Bayern-Trainer im PorträtPara Leichtathletik-EM - Der letzte Wettkampftag in BerlinFormel 1: Großer Preis von Spanien - Zusammenfassung aus BarcelonaSamstag, 25. August 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andra BallschuhZuckerJeder Deutsche verbraucht im Durchschnitt 35 Kilogramm Zucker proJahr. Ist das zu viel? Wie genau versüßt Zucker unser Leben, undwarum ist er gleichzeitig so umstritten? Zucker prägt unsere Welt -in der Landwirtschaft, in der internationalen Wirtschaft und vorallem in unserer Ernährung. Ohne Zucker könnten wir nicht leben. Dochwo liegt das rechte Maß?Sonntag, 26. August 2018, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzHeute kann es gar nicht ausgefallen, skurril und schrill genug im"Fernsehgarten" zugehen, denn die aktuelle Folge steht ganz unter demMotto "Schön schräg". Neben zwei schrägen und spektakulären Wettenmit Pömpeln und Mausefallen, witzigen Aktionen und Spielen kommt auchdie Musik nicht zu kurz. Gäste: Nathan Carter, Thomas Anders, SeminoRossi, Christin Stark, Inka Bause, Goldmeister, Benne und andere.Sonntag, 26. August 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball-Bundesliga - Rückblick auf den 1. SpieltagFußball: Der DFB und die WM-Analyse - Aktueller BerichtFußball-Story: Niko Kovac - Der neue Bayern-Trainer im PorträtPara Leichtathletik-EM - Der letzte Wettkampftag in BerlinFormel 1: Großer Preis von Spanien - Zusammenfassung aus BarcelonaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell