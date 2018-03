ZDF-Programmhinweis / Samstag, 24. März 2018

Mainz (ots) -Samstag, 24. März 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringLeben mit Stütze - Hartz IV-Diskussion neu entbranntPlastikmüll an der Schlei - Umweltskandal in Schleswig-HolsteinEin Ort kommt nicht zur Ruhe - Wieder rechte Demos in KandelHammer der Woche - Sinnloser Schotterweg in SaulheimSamstag, 24. März 2018, 23.05 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGäste: Aljona Savchenko und Bruno Massot, OlympiasiegerEiskunstlauf-PaarlaufAlexander König, Trainer des EiskunstlaufpaaresAnna Schaffelhuber, Anna-Lena Forster, Ski-alpin-Stars derParalympicsFußball: Deutschland - Spanien - Nachbericht des LänderspielsFußball-Länderspiele - NachberichteWintersport - Aktuelle Berichte vom TagFormel 1: Großer Preis von Australien - Bericht aus MelbourneSonntag, 25. März 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhSorry! Vom Umgang mit SchuldJeder kennt es, keiner mag es - das Gefühl, schuldig zu sein. DasVersehen ist schnell passiert, aber wie wird man die Schuld wiederlos? Genügt ein einfaches "Sorry"? Schuldgefühle sind wichtig, alsLeitplanken im Umgang miteinander. "sonntags" stellt Menschen vor,die gelernt haben, mit ihrer Schuld umzugehen, und solche, diehelfen, Schuld zu überwinden. Ein versöhnlicher Blick auf einungeliebtes, aber wichtiges Gefühl.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell