ZDF-Programmhinweis / Samstag, 23., und Sonntag, 24. November 2019

Samstag, 23. November 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Jochen BreyerFußball-Bundesliga, 12. SpieltagTopspiel: RB Leipzig - 1. FC KölnUnion Berlin - Borussia MönchengladbachDüsseldorf - Bayern MünchenWerder Bremen - FC Schalke 04Eintracht Frankfurt - VfL WolfsburgBayer Leverkusen - SC FreiburgBorussia Dortmund - SC Paderborn (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 14. SpieltagSV Wehen Wiesbaden - Holstein KielHamburger SV - Dynamo DresdenBielefeld - SV SandhausenFormel E: SaisonauftaktRennen in RiadWintersport des TagesSkispringen, Ski Alpin, Rodeln etc.Sonntag, 24. November 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDeutschland verändert sich: ZukunftsvisionenDie Zukunft bringt Roboter, Smarthomes und autonome Autos. Aber nichtnur neue Technik, sondern auch Krisen. Wie entwickeln wir uns bei denvielen Herausforderungen, die uns auch überfordern? Wir rückenzusammen in Zeiten der Verunsicherung, sagt Zukunftsforscher HorstOpaschowski. Der Familiensinn wächst wieder. Auch der Gemeinsinn. Esentstehen neue Formen des Miteinanders. Soziale Tugenden sind wiederim Kommen. Sich gegenseitig helfen ist "in".In der letzten Folge des Schwerpunkts "Deutschland verändert sich"geht es um diese Themen:Für Zukunft ist es nie zu spät: Eine 100-Jährige mischt die PolitikaufGemeinschaftlich selbstbestimmt leben: Ein neues Wohnkonzept beiDormagenZukunftsforscher Horst Opaschowski im Interview: Wie entwickelt sichdas soziale Miteinander?Nächstenliebe konkret: Das "Café PALAVER" in WaldrachDie Zukunft gehört den Kindern: Unterstützen wir die Großfamiliengenug?Sonntag, 24. November 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball: Bundesliga - Nachspiel zum 12. SpieltagFußball-Story - Aktuelle ReportageRudern: Sxulls - Der lange Weg zum OlympSkispringen: Weltcup-Auftakt - Bericht aus Wisla/Polen