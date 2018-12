ZDF-Programmhinweis / Samstag, 22., und Sonntag, 23. Dezember 2018

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Samstag, 22. Dezember 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherGeschenke-Rekord zu Weihnachten - 100 Milliarden Euro Umsatz imHandelBahnfahrer im Weihnachtstrubel - Pünktlich zum Fest?Pflegenotstand in Kinderklinik - Kranke Kinder abgewiesenHammer der Woche - Keine Geschenke wegen DatenschutzSamstag, 22. Dezember 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGäste:Christian Prokop, Handball-BundestrainerHeiner Brand, Handball-Weltmeistertrainer 2007Fußball-Bundesliga, 17. SpieltagTopspiel:Eintracht Frankfurt - Bayern MünchenRB Leipzig - Werder BremenHannover 96 - Düsseldorf1. FC Nürnberg - SC FreiburgVfB Stuttgart - FC Schalke 04Bayer Leverkusen - Hertha BSCBorussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 18. SpieltagBielefeld - 1. FC HeidenheimFC Ingolstadt - Jahn RegensburgFC St. Pauli - 1. FC MagdeburgWintersport - Highlights des TagesSonntag, 23. Dezember 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhFaszination LichtWeihnachten, Chanukka, Sonnwendfeiern - Licht hat den Menschen schonimmer fasziniert, und er hat es in seine Feiern und Feste integriert- als Feuerwerk, Laternenzug oder Adventskranz. Photosynthese,Glasfaser, Glühbirne - die Wissenschaft dreht sich ebenso ums Lichtwie die Sprache: Dem einen geht ein Licht auf, der andere ist nichtganz helle, der dritte sucht Erleuchtung. Die Sendung begibt sich aufdie Spuren des Lichts und seiner Bedeutung.Sonntag, 23. Dezember 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse der Bundesliga-HinrundeFußball-Bundesliga - Analyse des 17. SpieltagesFußball-Story: Yann Sommer - Torwart Borussia MönchengladbachBiathlon: Weltcup in Nove Mesto - Massenstart der Damen und HerrenHandball: Bundesliga 18. Spieltag - SC Magdeburg - Füchse BerlinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell