ZDF-Programmhinweis / Samstag, 22. September 2018

Mainz (ots) -Samstag, 22. September 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioGäste im Studio:Philipp Max, FC AugsburgSilke Kassner, Athletenvertreterin DOSBFußball-Bundesliga, 4. SpieltagTopspiel:FC Schalke 04 - Bayern MünchenHoffenheim - Bor. DortmundHertha BSC - Bor. M'gladbachFC Augsburg - Werder BremenVfL Wolfsburg - SC Freiburg1. FC Nürnberg - Hannover 96VfB Stuttgart - Düsseldorf (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 6. SpieltagHolstein Kiel - VfL BochumBielefeld - Union BerlinDynamo Dresden - Darmstadt 98Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA)Diskussion um Rückkehr der RusadaMontag, 24. September 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenInternet-Mobbing - Wie man sich gegen Hass im Netz wehrtCashback-Portale - Geld sparen mit digitalen RabattenArmin Roßmeier kocht vegan - Paprikaschote mit GemüsefüllungGäste im Studio:Katrin Jaehne, SchauspielerinCaroline Erikson, SchauspielerinMontag, 24. September 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinExpedition: Berlin - Von Venezuela zurück nach DeutschlandEin Tag als... - ... Erntehelferin auf dem WeingutKorruptionsaffäre in Regensburg - Prozessauftakt gegen ehemaligen OBMontag, 24. September 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldAuswandern nach Lappland - Marcus: seit 6 Jahren im hohen NordenMontag, 24. September 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbPromis auf dem Oktoberfest - Das erste Wiesn-WochenendeFürst Albert in Hamburg - Einsatz bei der KlimawocheMode von Dior - Herbst-Winter-Kollektionen in ParisMontag, 24. September 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesAbends sicher unterwegs - Der WISO-TippÖffentliche Orte sind heute weniger sicher als früher, so lautet dasErgebnis vieler Umfragen. Die Folge: Viele Menschen tragen nachEinbruch der Dunkelheit Pfefferspray bei sich oder meiden bestimmteGebiete. Vor allem Frauen fühlen sich unwohl. Es lohnt sich aber,weitere Möglichkeiten auszuprobieren, die mehr Sicherheit auf demHeimweg versprechen.Sogenannte Heimweg-Apps fürs Smartphone registrieren den GPS-Standortdes Nutzers und übermitteln ihn an vorher ausgewählte Freunde oderVerwandte. Die können dann live auf einer Karte verfolgen, wo mansich befindet. Auch "Heimweg-Telefone", bei denen man abends miteinem Gesprächspartner am Ohr unterwegs ist, erhöhen das Gefühl,nicht allein und schutzlos zu sein.Wie funktionieren Heimweg-Apps und Heimweg-Telefone? Welche Vor- undNachteile haben sie? Und welche guten Verhaltenstipps sollte manbefolgen, um abends sicher unterwegs zu sein?Keine Chance für Einbrecher - So schützen Sie sich richtigWenn Krankenkassen nicht zahlen - Warum sich ein Widerspruch lohntÖkostrom ist nicht gleich Ökostrom - Das müssen Sie beim WechselnbeachtenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell