ZDF-Programmhinweis / Samstag, 22. September 2018

Mainz (ots) -Samstag, 22. September 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichMein Schwarzwald! - Sandra Olbrich unterwegsModeratorin Sandra Olbrich ist mit ihrer Familie in den Schwarzwaldgezogen. Die geborene Westfälin ist inzwischen so begeistert vonihrer Wahlheimat, dass sie ihre Reisetipps verrät.Für Sandra, selbst gehbehindert, sind inklusive Reisetipps ein Muss.Dass Action und inklusiv sich nicht ausschließen, beweist diePferdenärrin auf dem Pferdehof von Simon Blattert, der die vomAussterben bedrohten "Schwarzwälder Füchse" züchtet.In Freiburg trifft die Moderatorin Phil Hensel von der Initiative"Freiburg für alle" und nimmt an einem barrierefreien Rundgang durchdie schöne Studentenstadt mit ihrem mittelalterlichen Kern teil. Siehilft einem Stadt-Winzer und bewundert im Unimog-Museum die robustenFahrzeuge nicht nur von außen, sondern nimmt an einem Fahrtrainingteil.Samstag, 22. September 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherSommer ade - Bilanz über Dürreleid und HitzeprofitO'zapft is! - Wiesn spült Millionen nach MünchenKerosinregen in der Pfalz - Jumbos erleichtern sich überm WaldHammer der Woche in Ostfriesland - Vogelwarte ohne TreppeSonntag, 23. September 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhBauernhof"sonntags" begleitet die Jungbauern Sophia und Markus Hagen, die denHof der Eltern übernommen haben. Nun stehen sie vor der Frage, wiesie ihn weiterführen können und wollen. Die Sendung fragt nach denPerspektiven einer modernen Landwirtschaft zwischen Verantwortung undWirtschaftlichkeit. Thema ist außerdem das sogenannte "VerticalFarming". Der Gemüseanbau in Hallen boomt vor allem in Japan nach demReaktorunglück in Fukushima.Sonntag, 23. September 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzHeute eröffnen Andrea Kiewel und der "ZDF-Fernsehgarten" auf demMainzer Lerchenberg die Oktoberfest-Saison 2018 mit einem zünftigenFest, Spiel, Spaß und guter Laune.Gäste: Andy Borg, voXXclub, Die jungen Zillertaler, Die Draufgänger,Claudia Jung, Antonia aus Tirol, DDC Breakdance, Da Rocka & daWaitler, Die Schürzenjäger, Dorfrocker und andere.Letzte Folge "ZDF-Fernsehgarten" der Saison 2018.Sonntag, 23. September 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Sven VossFußball-BundesligaAnalyse des 4. SpieltagesFußball: EM 2024Ausblick auf die VergabeRad: WM in InnsbruckZusammenfassungPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell