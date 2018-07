ZDF-Programmhinweis / Samstag, 21. Juli 2018

Mainz (ots) -Samstag, 21. Juli 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichDie Kraft in mir!Die Kraft in mir - das heißt für viele Menschen "nicht aufgeben",trotz allem weitermachen und an das Gute glauben. So auch für PatrickAspell und Philip-Baah-Opong. Der Ghanaer war Profifußballer, bevorer mit einer Querschnittlähmung im Rollstuhl saß. Heute unterstützter frisch verunfallte Patienten, vermittelt ihnen Fertigkeiten fürden Rollstuhl-Alltag.Bei Patrick Aspell, der Mukoviszidose hat, ist es die Musik.Seine Wutüber die Krankheit und seine Angst vor dem Tod formuliert der22-Jährige in seinen Raptexten. Die Musik hilft ihm bei derVerarbeitung seiner unheilbaren Krankheit. Auch der 36-Jährige ausGhana bezeichnet sich inzwischen als glücklichen Hamburger - erspricht perfekt Deutsch und lebt mit seiner deutschen Frau zusammen.Samstag, 21. Juli 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Andreas KlinnerTrockene Flüsse, brennende Felder - Deutschland ächzt unterTrockenheitSöder im Stimmungstief - CSU verliert durch FlüchtlingsstreitProtest gegen Kiesabbau - Bürger wehren sich gegen KiesbaggerHammer der Woche - Neuer Straßenbelag in Mainz ruiniertSonntag, 22. Juli 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhHallig Hooge - bedrohtes ParadiesEin kleines Stück Land, umgeben von tosendem Meer - das ist Hooge.Die Hallig ist ein Sehnsuchtsort. Wer ihr verfällt, der bleibt.Andrea Ballschuh sucht nach dem Zauber der Hallig Hooge. Sie packtmit an, wenn die Hooger ihr bedrohtes Idyll fit machen für denWinter. Wenn der Sturm kommt, ragen nur noch die Häuser aus demWasser. Die Hooger haben gelernt, ihr bedrohtes Paradies zu schützen.Wie gehen sie um mit dem Klimawandel?Tausche Großstadt gegen HalligHallig kann nicht jeder, sagt Katja Just. Die Münchnerin kann es. Vor18 Jahren kam sie auf die Hallig, der Liebe wegen. Die Beziehung istzerbrochen, ihre Liebe zur Hallig aber ist geblieben. Sie tauschteGroßstadt und Berge gegen den besonderen Reiz eines entschleunigtenLebens auf Hooge. Man muss das Alleinsein im Winter aushalten können,aber auch den Trubel im Sommer. Hallig-Leben ist ein Leben inExtremen, aber stets im Einklang mit der Natur. Für Katja Just istHooge vor allem eines: ihr ganz persönliches Stück Freiheit.Wenn das Wasser kommtWer am Wasser lebt, für den ist der Klimawandel schon jetzt sehrreal. Auf den Fidschi-Inseln wurden ganze Dörfer vom Ozeanverschluckt, die Menschen mussten ihre Häuser verlassen und in höhereRegionen ziehen. Im mondänen Miami Beach werden hunderte MillionenDollar investiert, um Straßen und Bürgersteige höher zu legen. Soviel Geld haben die Menschen in Bangladesch nicht, sie bekämpfen denKlimawandel mit pfiffigen Ideen. Weil ihre Felder regelmäßigüberflutet wurden, haben die Bauern begonnen, schwimmende Beeteanzulegen. Die Menschen in Küstenregionen machen sich Sorgen um ihreHeimat. Ihr Schicksal sollte Mahnung sein, den Klimawandel ernst zunehmen.Sonntag, 22. Juli 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste"Tierisch gut!" wird es heute im "ZDF-Fernsehgarten" mit AndreaKiewel. Florian Weiss präsentiert zum Beispiel nützliche Lifehacksrund ums Haustier. Gäste: Laura van den Elzen & Mark Hoffmann, MoritzGarth, Joey Heindle, Markus Körner, Glasperlenspiel, The New LoveGeneration, Eagle-Eye Cherry, Sarah Lombardi und andere.Als eines von vielen tierischen Highlights zeigen wasserverrückteVierbeiner spektakuläre Sprünge und finden ihre Abkühlung beim DogDiving im Pool. Für tierisch gute Momente sorgen in dieser Sendungaber auch Menschen mit außergewöhnlichen Talenten.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell