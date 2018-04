ZDF-Programmhinweis / Samstag, 21. April 2018

Mainz (ots) -Samstag, 21. April 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Jochen BreyerGast: Tayfun Korkut, Trainer VfB StuttgartFußball-Bundesliga, 31. SpieltagBorussia Dortmund - Bayer LeverkusenRB Leipzig - HoffenheimEintracht Frankfurt - Hertha BSCHamburger SV - Bayern MünchenVfB Stuttgart - Werder BremenBorussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 31. SpieltagUnion Berlin - 1. FC HeidenheimSV Sandhausen - Darmstadt 98Jahn Regensburg - FC St. PauliMontag, 23. April 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenEuropäische Impfwoche - Wir klären auf über ImpfungenLeben am Amazonas - Ein Abenteurer berichtetHimbeer-Traum - Eine süße, sommerliche KöstlichkeitGäste im Studio:Samuel Koch, SchauspielerNils Hohenhövel, SchauspielerMontag, 23. April 2018,12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinPolizeiwache Hamburg-Billstedt - Spät- und NachtschichtExpedition Deutschland: Berlin (1) - Drei Damen spielen KartenEuropas größtes Tierheim in Berlin - Die TierärztinMontag, 23. April 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Andrea BallschuhExtreme Abenteuer im ewigen Eis - Arved Fuchs wird 65Montag, 23. April 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbKonzert von Mireille Mathieu - Auftritt in der ElbphilharmonieHeidelinde Weis in Villach - Zu Besuch bei der SchauspielerinDie Queen feiert Geburtstag - Großes Konzert am WochenendeMontag, 23. April 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Unerfüllter Kinderwunsch - Was tun?"Medizinisch unfruchtbar!" Diese Diagnose ist oft ein Schock undbesonders bitter für Paare, deren sehnlichster Wunsch ein Baby ist.Als medizinisch unfruchtbar gilt ein Paar, wenn es mehr als ein Jahrlang erfolglos versucht hat, schwanger zu werden.Über 1,4 Millionen Männer und Frauen sind ungewollt kinderlos. DieGründe sind sehr unterschiedlich. Neben hormonellen und organischenFehlfunktionen spielt auch das Alter der Frauen eine Rolle, das inden vergangenen Jahren stetig angestiegen ist. Doch was kann man tun,wenn es mit dem Nachwuchs auf natürlichem Weg nicht klappt?Bei bestehendem Kinderwunsch empfehlen Ärzte in der Regel einekünstliche Befruchtung. Über 80.000 solcher Behandlungen werdenjährlich in Deutschland durchgeführt. Die Erfolgschancen pro Versuchliegen bei 25 Prozent.Nicht wenige Paare müssen mehrere Versuche unternehmen, um sich ihrenWunsch vom eigenen Kind endlich zu erfüllen. Neben den körperlichenund emotionalen Strapazen ist das mit hohen Kosten verbunden. Diegesetzlichen Krankenkassen zahlen häufig nur einen Teil derBehandlung.Im WISO-Tipp: Welche Methoden der künstlichen Befruchtung gibt es?Für wen sind sie geeignet? Welche Risiken gibt es bei der künstlichenBefruchtung, wer zahlt die Behandlung, und wie hoch sind die Kosten?Wie wahrscheinlich sind Mehrlingsgeburten? Und schließlich: Was istin Deutschland erlaubt? Lohnt der Weg ins Ausland?Weitere Themen:Software-Updates - Wenn's nicht mehr rundläuftBillig-Alarmanlagen - Wenn der Alarm nicht auslöstAutoreparatur - Wenn Fehler nicht gefunden werdenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell