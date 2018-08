ZDF-Programmhinweis / Samstag, 1. September 2018

Mainz (ots) -Samstag, 1. September 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichGrenzenlos spielen: Im FreizeitparkGrenzenlos spielen - wie inklusiv sind Freizeitangebote für Familien?Die elfjährige Juli Reinshagen sitzt im Rollstuhl - wie viel Spaßkann sie mit ihren vier Geschwistern erleben? Im zweiten Teil derReihe besucht Familie Reinshagen einen Freizeitpark im benachbartenAusland. Efteling ist der größte Freizeitpark in den Niederlanden.Juli testet die Attraktionen und Shows auf Barrierefreiheit und dengemeinsamen Spaßfaktor.Juli hat die Glasknochenkrankheit. Das hält sie aber nicht davon ab,mit ihren Schwestern zu spielen. Das Recht auf Inklusion ist in derUN-Behindertenkonvention für alle Menschen festgeschrieben. Auch dasBehindertengleichstellungsgesetz soll die gleichberechtige Teilhabevon Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaftgewährleisten. Zwar wurden der Privatwirtschaft in Deutschland keinebindenden Verpflichtungen auferlegt. Aber inzwischen haben auch vieleFreizeiteinrichtungen erkannt, dass Barrierefreiheit und damitSpielen ohne Hindernisse einfach in der heutigen Zeit ein wichtigesZiel sein muss."Menschen - das Magazin" testet mit Familie Reinshagen, ob dasgrenzenlose Spielen schon Wirklichkeit ist. In Teil eins und Teildrei der Sendereihe besucht Juli mit ihrer Familie ein Spaßbad undeinen Klettergarten.Sonntag, 2. September 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhExtrem leben - Extreme lebenDer Sprung ins Nichts, ein waghalsiger Stunt: Solche Sensationengeben den Kick. Auch im alltäglichen Leben sucht der Mensch dieExtreme: im Beruf, im Sport, in der Lebensführung. Warum? "sonntags"zeigt, welchen Reiz Hochleistung hat und welche Rolle Pillen dabeispielen. Benediktinerpater Nikodemus erkundet die Fitnesswelt. Diechinesische Lebenslehre von Yin und Yang empfiehlt für ein gutesLeben den Ausgleich zwischen Hingabe und Kraft.Sonntag, 2. September 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum Mainz"Schön rund" wird es heute im "ZDF-Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel.Gäste: Álvaro Soler, Die Lochis, Laura Wilde, Julia Engelmann,Stunde2, Robert Redweik, Milou & Flint und andere. Egal, ob Kuchenvon Cynthia Barcomi, Schwangerschaftsmode mit Astrid Rudolph oder einRekordversuch mit Gymnastikbällen: Im "Fernsehgarten" wird esrundgehen.Sonntag, 2. September 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Bundesliga - Analyse des 2. SpieltagesFußball-Story - Aktuelle ReportageFrauen-Fußball: WM-Qualifikation - Bericht Island - DeutschlandFormel 1: Großer Preis von Italien - Zusammenfassung aus MonzaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell