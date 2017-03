ZDF-Programmhinweis / Samstag, 1. April 2017

Mainz (ots) -Samstag, 1. April 2017, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherFreie Fahrt in den Frühling - Sonne satt zum SaisonbeginnWahlkampf an der Waterkant - Das Duell zwischen Albig und GüntherRezepte gegen die Landflucht - Dörfer kämpfen ums ÜberlebenHammer der Woche - Überflüssige Brücke wird neu gebautSamstag, 1. April 2017, 17.45 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichWie geht's Tjorben?In der Sendung gibt es ein Wiedersehen mit Tjorben, den "Menschen -das Magazin" vor einem Jahr vorgestellt hat. Wie lebt derzwölfjährige Junge mit seiner unheilbaren Krankheit heute? Tjorbenhat Muskeldystrophie: eine seltene Erbkrankheit, bei der die Muskelnimmer schwächer werden.Samstag, 1. April 2017, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: Jens Keller, Trainer Union BerlinFußball-Bundesliga, 26. SpieltagTopspiel:Eintracht Frankfurt - Borussia MönchengladbachBayern München - FC AugsburgFC Schalke 04 - Borussia DortmundHamburger SV - 1. FC KölnSC Freiburg - Werder BremenRB Leipzig - Darmstadt 98Hertha BSC - Hoffenheim (von Freitag)Fußball: Zweite Liga, 26. SpieltagHannover 96 - Union BerlinSV Sandhausen - VfL BochumWürzburger Kickers - BielefeldSonntag, 2. April 2017, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDie Augen sind eines unserer wichtigsten Sinnesorgane - hochkomplexund sehr vielseitig. In der Regel funktionieren sie problemlos. Sehenermöglicht zudem Erkenntnis. Kann man das lernen? In der Sendung gehtes um den "bösen Blick" und um besondere "Augenblicke". Wir berichtenferner übers Flirten mit den Augen und über Glasaugen. Was kann mantun gegen Sehstörungen? "sonntags" gibt zudem Tipps für Menschen mitGrauem Star und Makula-Degeneration.Sonntag, 2. April 2017, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse des 26.Bundesliga-SpieltagesFußball-Story - Aktuelle ReportageEishockey: DEL-Playoff, 5. Spieltag - Halbfinale, aktueller BerichtRadsport: Flandern-Rundfahrt - Aktueller BerichtSonntag, 2. April 2017, 0.20 UhrPeter HahneThema: Angst vor Altersarmut - Wenn die Rente nicht mehr reichtGäste:Roland Tichy, WirtschaftsjournalistMarion Zeuge, sammelt FlaschenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell