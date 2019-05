ZDF-Programmhinweis / Samstag, 18. Mai 2019

Mainz (ots) -Samstag, 18. Mai 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichContergan - wo bleiben wir?Bianca Vogel und Brigitte Rohr sind Contergan-Geschädigte. IhreMütter nahmen das Schlafmittel während der Schwangerschaft ein. Vorrund 60 Jahren galt das Medikament als unbedenklich. Die Folge:schwere Fehlbildungen bei den Babys, vor allem an den Gliedmaßen.Die 56-jährige Brigitte Rohr fühlt sich vom Staat und derGesellschaft als vergessenes Opfer. Denn längst sind zu den starkenBehinderungen schwere Folgeschäden hinzugekommen.Auch Bianca Vogel, ehemalige Dressurreiterin im Behindertenreitsportund mehrfache Medaillengewinnerin bei den Paralympischen Spielen,stellt sich heute die Frage, wie sie aufgrund der fortschreitendengesundheitlichen Probleme künftig ihr Leben gestalten muss. Von denetwa 5000 in Deutschland geborenen Contergan-Opfern leben heute nochetwa 2400.Samstag, 18. Mai 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherKampf gegen Messerkriminalität - Länder fordern schärfere GesetzeSüdlink? Nein, danke! - Bürgerprotest gegen StromtrasseKein Bock auf Bürgermeisteramt - In vielen Gemeinden fehlenKandidatenHammer der Woche - Teurer Betonwürfel in EssenSamstag, 18. Mai 2019, 22.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: Friedhelm Funkel, Trainer DüsseldorfFußball-Bundesliga, 34. SpieltagDüsseldorf - Hannover 96VfL Wolfsburg - FC Augsburg1. FSV Mainz 05 - HoffenheimSC Freiburg - 1. FC NürnbergWerder Bremen - RB LeipzigHertha BSC - Bayer LeverkusenBorussia Mönchengladbach - Borussia DortmundFC Schalke 04 - VfB StuttgartBayern München - Eintracht FrankfurtEishockey-WMKanada - DeutschlandSonntag, 19. Mai 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhBraucht es Religionsunterricht?Artikel 7 des Grundgesetzes schützt den Religionsunterricht alsSchulfach. Ist das noch sinnvoll in einer Zeit, die zunehmendmultireligiös ist mit einer wachsenden Zahl von Konfessionslosen?Welcher Religionsunterricht ist da geeignet? Reichen zwei StundenReligion oder Ethik in der Woche, um den Heranwachsenden eineOrientierung zu geben? Welche Modelle für einen muslimischenReligionsunterricht gibt es? Warum überhaupt dieses Verfassungsrecht?Anlass der Sendung ist der 70. Geburtstag des Grundgesetzes am 23.Mai 2019. Das Grundgesetz hat wesentliche Regelungen zum Verhältnisvon Kirche und Staat aus der Weimarer Verfassung übernommen, denArtikel 7 zum Religionsunterricht aber neu formuliert. DenReligionsgemeinschaften wird darin das Recht zugebilligt, anstaatlichen Schulen ihre Glaubenswahrheiten zu vermitteln.Deutschland schaut damit auf 100 Jahre Religionsverfassungsrechtzurück.Sonntag, 19. Mai 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeHeute ist Discofox-Tag im "ZDF-Fernsehgarten". Traditionellverwandelt sich das Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg inDeutschlands größten Open-Air-Tanzpalast. Gäste: Bernhard Brink,Francine Jordi, Christian Lais, Anita & Alexandra Hofmann, Leonard,Daniela Alfinito, Frank Lukas, Mitch Keller, Olaf der Flipper, DJHerzbeat feat. Sarah und andere.Sonntag, 19. Mai 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball-BundesligaMeisterfeier und aktuelle BerichteFußball-Bundesliga: NachspielRückblick auf die Bundesliga-SaisonFußball: Jürgen KloppDer Startrainer im PorträtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell