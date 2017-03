ZDF-Programmhinweis / Samstag, 18. März 2017

Mainz (ots) -Samstag, 18. März 2017, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherDeutsch-türkische Spannungen - Freundschaft in GefahrNervöse CDU-Wahlkämpfer - Union vor Wahlpleiten in den Ländern?Kündigung für Kranke und Schwache - Betreutes Wohnen steht auf derKippeImmer mehr Müll in deutschen Städten - Kühlschrank am StraßenrandHammer der Woche - Irrsinn um Baugrube in Baden-BadenSamstag, 18. März 2017, 17.45 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichPetra Kreuz stürzt mit dem Gleitschirm ab und ist seitdemquerschnittsgelähmt. Aber sie will weiterfliegen. Dafür entwickeltsie einen speziellen Rollstuhl. Heinz Streit liebt das Motorrad.Durch einen Unfall verliert er seinen linken Arm, sein linkes Beinist seitdem unbeweglich. Er entdeckt für sich ein neues Hobby, dieFliegerei, und schafft den Pilotenschein.Samstag, 18. März 2017, 18.00 UhrML mona lisaModeration: Barbara HahlwegZwei Terroranschlägen entkommenDer Deutsche Marc Schreiner wird den 22. März 2016 nie vergessen: Erer- und überlebte die Bombenanschläge von Brüssel, zuerst amFlughafen und dann an der Metrostation Maelbeek.Er war gerade aus Berlin gelandet, da gingen in der Abflughalle amFlughafen in Brüssel zwei Bomben hoch. Der 42-Jährige schaffte esgerade noch hinaus, ein Taxi brachte ihn in die Stadt. Und er stiegausgerechnet an der Metrostation Maelbeek aus, als auch dort eineBombe mindestens 16 Menschen in den Tod riss. "Ich muss helfen", mitdiesem Gefühl hilft er Menschen, aus der verwüsteten Station zuentkommen. Sibylle Bassler ist mit Marc Schreiner nach fast einemJahr noch einmal den Spuren dieses Tages gefolgt.Journalisten in GefahrDer Fall Deniz Yücel in der Türkei macht Schlagzeilen, weltweit sindetwa 200 Journalisten in Haft. Meera aus Pakistan machte sich fürFrauenrechte stark und musste ihre Heimat verlassen.ML spricht mit zwei Journalisten aus Pakistan und Iran, die in ihrerHeimat bedroht wurden und nach Deutschland geflüchtet sind. InZeiten, in denen die Pressefreiheit in vielen Ländern ein kostbaresGut geworden ist, wollen wir mutigen Reporterinnen und Reportern einGesicht geben.Suche Zimmer, biete HilfeEin bezahlbares Zimmer gegen tätige Mithilfe bei alltäglichen Dingenfür Senioren: für Studierende ein durchaus attraktives Angebot. Inimmer mehr Städten in Deutschland wird das gelebt.Jasmin Tabatabai hinterm RampenlichtSie ist die seriöse Ermittlerin im TV, war die rotzige Ausbrecherin:Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabei. Geboren in Iran, kenntsie das Gefühl, sich eine neue Heimat zu erobern.Ein Weltenbummler - mit 81 Jahren50 Jahre lang hat Georg Kirner fast jeden Winkel der Welt bereist undatemberaubende Abenteuer erlebt. Aber am allerschönsten sei es dochimmer noch daheim in Bayern bei seiner Frau Renate.Samstag, 18. März 2017, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: Christian Streich, Trainer SC FreiburgFußball-Bundesliga, 25. SpieltagTopspiel:Eintracht Frankfurt - Hamburger SVVfL Wolfsburg - Darmstadt 981. FC Köln - Hertha BSCFC Augsburg - SC FreiburgWerder Bremen - RB LeipzigHoffenheim - LeverkusenBor. Dortmund - FC IngolstadtFußball: Zweite Liga, 25. SpieltagFC St. Pauli - Hannover 96Greuther Fürth - VfB StuttgartSonntag, 19. März 2017, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhGroßeltern sind das Gedächtnis der Familie, heißt es - aber nicht füralle: Manche Familien sind verstreut, manche zerstritten. Dabeikönnten Großeltern ein Glücksfall sein für die Enkel. Die Sendungbesucht eine Oma und ihre Enkeltöchter auf Spiekeroog. Sie zeigt, wieGroßeltern darum kämpfen - auch vor Gericht - ihre Enkel sehen zukönnen. Sie erzählt von einer Leihoma in Bremen und wie einafghanischer Großvater seinem Enkel seine Kultur näherbringt.Sonntag, 19. März 2017, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Anna KraftFußball-Experte: Simon Rolfes - Analyse des 25. Bundesliga-SpieltagesFußball-Story - Aktuelle ReportageSki Nordisch: Weltcup-Finale - Aktueller Bericht aus SchonachBiathlon: Weltcup-Finale - Zusammenfassung aus OsloPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell