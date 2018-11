ZDF-Programmhinweis / Samstag, 17. November 2018

Mainz (ots) -Samstag, 17. November 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichJa zum LebenAm 17. November ist Internationaler Tag des Frühgeborenen. "Menschen- das Magazin" widmet sich diesem Thema und stellt in zwei PorträtsEltern vor, deren Kinder zu früh geboren wurden. Wie gehen Elterndamit um, wenn das eigene Kind nach seiner Geburt ohne fremdeUnterstützung nicht überlebensfähig ist? Dies erlebte das EhepaarKosanke nicht nur mit einem Kind, sondern mit ihren Zwillingen. Unddas jeden Tag.Beide Mädchen wurden als "Frühchen" geboren und müssen selbst imSchulalter immer noch künstlich ernährt werden. Die Ursache istwahrscheinlich ein Trauma, ausgelöst durch ihre viel zu frühe Geburt.Die achtjährigen Mädchen haben eine sogenannte Futterstörung. Evikann immerhin ab und zu winzige Mengen an Nahrung zu sich nehmen.Cheyenne hingegen verweigert kategorisch alles, wird immer noch überSonde ernährt. Beide Mädchen sind oft krank und müssen immer wiederins Krankenhaus. Auch ihre geistige Entwicklung ist durch dieFrühgeburt stark verzögert. Die Eltern schickten sie aus Angst vorInfektionen nicht in die Kita, das macht sich heute bemerkbar. Eviund Cheyenne hatten bisher kaum Kontakt zu Gleichaltrigen, sind oftaggressiv, leiden an notorischer Unruhe.Samstag, 17. November 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringDem Stau entschweben - Städte wollen Seilbahnen bauenHängepartie in Hessen - Landtagswahl-Ergebnis weiter unklarUmstrittene Gas-Pipeline - Nordosten profitiert von Nord StreamHammer der Woche - Doppelter Netzausbau in BeverstedtSonntag, 18. November 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhMenschen, die uns prägen: KinderKind sein ist anders: frei, unbefangen und enorm anders als vor 50Jahren. In einer Zeit, in der "Retortenbabys" Normalität werden, sindKinder heute oft Wunschkinder, das Rollenbild ist neu. Kindheit istnicht mehr geprägt durch körperliche Arbeit, strenge Eltern und vieleGeschwister, sondern selbstbestimmt und an Medien orientiert. Dochwas bedeutet das genau? Und wie kinderfreundlich ist Deutschland?"sonntags" geht dem nach.Sonntag, 18. November 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball: UEFA Nations League - Vorbericht Deutschland - NiederlandeFußball: UEFA Nations League - Nachbericht England - KroatienNordische Kombination - Saison-AusblickReiten: German Masters in Stuttgart - Aktueller BerichtRugby: WM-Qualifikation - Reportage über das deutsche TeamPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell