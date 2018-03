ZDF-Programmhinweis / Samstag, 17. März 2018

Mainz (ots) -Samstag, 17. März 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra Olbrich"Menschen - das Magazin" zeigt Highlights der Paralympischen Spielein Pyeongchang und geht der Frage nach, wie behindertenfreundlichSüdkorea ist. In Südkorea zählt vor allem die Leistungsbereitschaftdes Einzelnen, alles ist auf Erfolg getrimmt. Wie geht dieGesellschaft mit Menschen mit Behinderung um? Welche Nachwirkungenhaben die Paralympics?Samstag, 17. März 2018, 15.20 UhrKerners KöcheZu Gast in der Sendung sind Alfons Schuhbeck, Christian Lohse, LeaLinster und Sarah WienerSamstag, 17. März 2018, 17.20 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherDie Grippewelle auf dem Höhepunkt - Kliniken voll, Ämter geschlossenSchulen offline - Digitalisierung im Klassenzimmer haktGespräch mit den Sachsen - MP Kretschmer im BürgerdialogHammer der Woche - Feuerwehrauto zu groß für die GarageSonntag, 18. März 2018, 9.03 UhrsonntagsVon Anfängen und NeuanfängenModeration: Andrea BallschuhAm 20. März ist Frühlingsanfang. Anlass für eine Sendung überAufbruch und Neuanfang, bei Tieren und Menschen, in derLandwirtschaft und in der Liebe, bei sozialen und privaten Umbrüchen.Im Frühling werden die meisten Fohlen geboren: "sonntags" ist in derLüneburger Heide dabei. Außerdem: Landwirtschaft 4.0 - Neues auf demBauernhof. Weitere Themen: eine Auswanderin in New York. Und: wieauch nach einem Verlust ein Neuanfang gelingen kann.Sonntag, 18. März 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse des 27.Bundesliga-SpieltagesFußball-Story - Aktuelle ReportageParalympics - Zusammenfassung aus PyeongchangVolleyball: Bundesliga - Friedrichshafen - BerlinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell