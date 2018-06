ZDF-Programmhinweis / Samstag, 16. Juni 2018

Mainz (ots) -Samstag, 16. Juni 2018, 11.15 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichPolitik und BehinderungInklusion und Demokratie sind zwei Seiten derselben Medaille - dasMotto von Jürgen Dusel, dem neuen Behindertenbeauftragten derBundesregierung. Der Jurist ist von Geburt an sehbehindert. Er istder zweite Amtsinhaber mit einer Beeinträchtigung. "Menschen" hat denzweifachen Familienvater bei seiner Amtseinführung und auf ersteTermine begleitet. Seine Forderungen: Barrierefreiheit in allenBereichen sowie das Wahlrecht für behinderte Menschen.Barrierefreiheit - auch ein wichtiges Anliegen von Benedikt Lika. DerMusiker und Dirigent, mit dem seltenen Gendefekt Mukopolysaccharidosegeboren, ist kleinwüchsig und sitzt im Rollstuhl. 2014 ließ sich der36-Jährige für die CSU in den Stadtrat von Augsburg wählen. Damalssprach er mit "Menschen" über seine politischen Ziele. Was konnte erumsetzen? Und wie ist das so als Politiker mit Beeinträchtigung - wiestark wird man behindert?Sonntag, 17. Juni 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration. Andrea BallschuhMenschen und ihre LieblingsorteDie meisten Menschen haben einen absoluten Lieblingsort, an dem sieganz sie selbst sein können. Was macht einen Ort eigentlich zumLieblingsort? Nach welchen Kriterien wählen wir ihn aus? Jeder Menschbraucht so einen Ort, denn das hilft ihm, mit den Enttäuschungen undEntbehrungen des Lebens im Großen wie im Kleinen zurechtzukommen. Fürdie einen ist es der Urlaubsort, für andere das eigene Zuhause, derGarten oder das Café nebenan.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell