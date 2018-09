ZDF-Programmhinweis / Samstag, 15. September 2018

Mainz (ots) -Samstag, 15. September 2018, 23.30 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: Jörg Schmadtke, Geschäftsführer Sport VfL WolfsburgFußball-Bundesliga, 3. SpieltagTopspiel:Bor. M'gladbach - FC Schalke 04Bayern München - Bayer LeverkusenRB Leipzig - Hannover 961. FSV Mainz 05 - FC AugsburgVfL Wolfsburg - Hertha BSCDüsseldorf - HoffenheimBor. Dortmund - Eintr. Frankfurt (Fr)Fußball: Zweite Liga, 5. SpieltagHamburger SV - 1. FC HeidenheimDarmstadt 98 - SV SandhausenGreuther Fürth - Holstein KielMontag, 17. September 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerInfektionsmanagement im Krankenhaus - Patientensicherheit im FokusPfifferlingspflanzerl mit Speck - Rezept von Chefkoch Armin RoßmeierStalking-Opfer wehrt sich - Gegen die Angst vor dem PeinigerGast im Studio: Marie Burchard, SchauspielerinMontag, 17. September 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Lissy IshagGift im Topf - Wie giftig ist rohes Gemüse?Ein Leben für die Rostbratwurst - Kult-Imbiss mit FamilientraditionExpedition: Die Weinstraße (1) - Winzer Johannes JülgMontag, 17. September 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbRalph Siegel hat geheiratet - Große Hochzeitsfeier am WochenendeInterview mit Idris Elba - Regiedebüt mit "Yardie"Enie van de Meiklokjes in Afrika - Kenia-Reise für UNICEFMontag, 17. September 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp - Arbeiten im Mini-JobKnapp sieben Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in einemMini-Job, rund drei Millionen davon im Nebenjob. Doch auch immer mehrSenioren verdienen sich mit Mini-Jobs zur Rente noch etwas dazu. KeinWunder, denn in den vergangenen 17 Jahren haben sich in Deutschlanddie Lebenshaltungskosten verdoppelt. Viele Menschen kommen mit ihremGehalt, der Rente oder dem, was das Amt zahlt, nicht mehr über dieRunden.Das Gute: Seit 2013 können Mini-Jobber jeden Monat bis zu 450 Euroverdienen, alles steuer- und sozialversicherungsfrei. Zugleich habensie die gleichen Rechte wie regulär Beschäftigte: Kündigungsschutz,Urlaubsanspruch, Mindestlohn und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.Grundsätzlich kann jeder einen Mini-Job annehmen. Dabei sollte manjedoch auf Fallstricke achten. Wer mehrere Mini-Jobs anstrebt, solltewissen, dass die Einnahmen zusammengerechnet werden und Steuern undSozialversicherung anfallen können. Auch wer nicht in die Rentenkasseeinzahlen will oder zusätzlich zum Mini-Job Hartz IV bezieht, solltedie Regeln kennen.Unbezahlbar: Wohnen in deutschen GroßstädtenWandel: Wenn das Kaufhaus online gehtGlühend: Grillbriketts im TestPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell