ZDF-Programmhinweis / Samstag, 14. März 2020

Samstag, 14. März 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichAlkohol - Gefahr fürs ungeborene KindPaul ist schon als Kleinkind verhaltensauffällig. Der Grund: fetaleAlkoholspektrumstörungen (FASD). Ein Glas Alkohol in derSchwangerschaft reicht, um das ungeborene Kind zu schädigen. Marinaist schon fast 50, als sie die Diagnose bekommt. Endlich weiß sie,warum sie im Leben bisher nicht zurechtgekommen ist. Sie galt alshyperaktiv, lernverzögert, bekam Depressionen. Sie kann nichtvorausschauend planen und verkennt Gefahrensituationen.Heute bekommen der inzwischen 13-jährige Paul und MarinaUnterstützung im Alltag. Paul kann die Schule besuchen und träumt voneiner Ausbildung in einer Fahrradwerkstatt.Experten schätzen, dass in Deutschland jedes Jahr ungefähr 10.000Babys mit alkoholbedingten Schädigungen zur Welt kommen. DasTückische: Bereits ein Glas Alkohol zur falschen Zeit während derSchwangerschaft kann schwerwiegende Behinderungen beim Kindhervorrufen. Häufig wird der wahre Grund fürVerhaltensauffälligkeiten bei den Betroffenen nie oder sehr späterkannt.Samstag, 14. März 2020, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringDeutschland im Krisenmodus - Coronavirus und die FolgenAutobranche im Umbruch - Mobilitätswende und die FolgenFlüchtlinge willkommen - Städte bereiten sich auf Aufnahme vorHammer der Woche - E-Ladestationen ohne StromSamstag, 14. März 2020, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: Gernot TripckeDeutsche Eishockey LigaFußball-Bundesliga, 26. SpieltagTopspiel:Union Berlin - 1. FSV Mainz 05Hoffenheim - Hertha BSCRB Leipzig - SC FreiburgBor. Dortmund - FC Schalke 04Düsseldorf - SC Paderborn (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 26. SpieltagVfL Bochum - 1. FC HeidenheimErzgebirge Aue - SV SandhausenKarlsruher SC - Darmstadt 98Jahn Regensburg - Holstein KielFormel 1: Bericht aus Melbourne - Großer Preis von AustralienWintersport - ZusammenfassungenSonntag, 15. März 2020, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhFaszination FeuerwehrSie riskieren ihr Leben für andere, und sie sind äußerst beliebt: dieMänner und Frauen von der Feuerwehr. "sonntags" erkundet vor Ort,warum sich 1,3 Millionen Menschen bei den Feuerwehren engagieren.Über den Notruf sind sie immer erreichbar. Sie kommen nicht nur beiBränden und Autobahnunfällen, sondern retten auch Kinder vormErtrinken oder fangen Bienen ein. Der demografische Wandel ist eineneue Herausforderung. Auf dem Land fehlt allzu oft der Nachwuchs.Und noch etwas ist neu - Feuerwehrleute werden bei ihrer Arbeit immerhäufiger beschimpft. Sie helfen anderen und brauchen manchmal auchselbst Hilfe, denn auch mit den psychischen Folgen ihrer Einsätzemüssen sie zurechtkommen. Wer einmal bei einem Verkehrsunfall eintotes Kleinkind gesehen hat, kann darunter ein Leben lang leiden.Und: Was bedeutet es, Menschen unter Einsatz des eigenen Lebens zuretten? Ansprechpartner dafür sind Notfallseelsorger, die dieFeuerwehrleute bei ihren Einsätzen unterstützen.