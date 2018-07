ZDF-Programmhinweis / Samstag, 14. Juli 2018

Mainz (ots) -Samstag, 14. Juli 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichAlles auf die BühneWir leben in einer medialen Gesellschaft. Doch was nicht Eingang indie Medien findet, wird häufig nicht wahrgenommen. So auchSchauspieler mit Behinderung. Das wollte Coco Laetitia Bruycker nichthinnehmen und hat es mit Stipendium und einer Spendenaktion an eineSchauspielschule in New York geschafft.Deshalb unterstützt, vertritt und vermittelt die BerlinerOnline-Plattform "Rollenfang" professionelle Schauspieler mitkörperlicher und geistiger Beeinträchtigung. Neben den Workshops fürihre Schauspieler arbeitet "Rollenfang" mit Agenturen zusammen undbietet Coachings an. Bekannte Schauspieler wie Wanja Muesunterstützten das Projekt, das auch von der Aktion Mensch unterstütztwird.Samstag, 14. Juli 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration:Gäste:Oliver KahnUrs MeierHolger StanislawskiFußball-WM: Spiel um Platz drei: Belgien - EnglandTennis: Wimbledon-Finale Frauen - Angelique Kerber - Serena WilliamsRad: Tour de France - 8. EtappeSonntag, 15. Juli 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration. Andrea BallschuhNeues Leben auf der BurgBurgen ziehen Jahr für Jahr Millionen Besucher an. Beliebtes Ziel istdie Burg in Burghausen an der deutsch-österreichischen Grenze, diemit 1051 Metern Länge als weltlängste Burg gilt. Moderator MichaelSahr erkundet die gut erhaltene Anlage mit ihren vielen Höfen undBauwerken und hat Menschen getroffen, die auf der Burg leben undarbeiten und die versuchen, das Leben auf einer historischen Burg fürMenschen im 21. Jahrhundert zu "übersetzen".Zum Beispiel Heinz Donner, der nicht nur als Burgverwalter tätig ist,sondern auch als Vorsitzender des Vereins Herzogstadt Burghausen e.V.mit rund 700 Mitgliedern dafür sorgt, dass wir verstehen, wie dieMenschen früher auf einer Burg gelebt haben. Der renommierteBurgenforscher Joachim Zeune erkundet Burgen auch archäologisch undberichtet über die "klassischen" Legenden, die bis heute unsereVorstellung vom Leben auf einer Burg prägen.Burgen beherbergen heute oft auch wertvolle Biotope, und inBurghausen lebt eine einzigartige Kolonie von seltenen Waldrappen,eine Gattung großer Zugvögel, die weltweit vom Aussterben bedrohtist. Auf einer Burg kann man sogar viel über seltene Flora und Faunalernen.Sonntag, 15. Juli 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeEinmal um die Welt heißt es heute im "ZDF-Fernsehgarten". Passend zumFinale der Fußball-WM begibt sich Andrea Kiewel auf große Weltreiseund entdeckt die schönsten Orte. Zu Gast sind unter anderen: Marquessfeat. Nene Vasquez, Fools Garden, voXXclub, Christopher Brée, Ruff AsStone, Franziska Wiese, Naika, Yamato, 5 Sensi und andere. Auch KönigFußball kommt nicht zu kurz.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell