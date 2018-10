ZDF-Programmhinweis / Samstag, 13., und Sonntag, 14. Oktober 2018

Mainz (ots) -Samstag, 13. Oktober 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichIch will arbeiten"Menschen - das Magazin" stellt Arbeitnehmer mit Behinderung vor, diees abseits von Behindertenwerkstätten auf den ersten Arbeitsmarktgeschafft haben. Der 46-jährige Raphael Spitz sitzt seit einemAutounfall im Rollstuhl. Nach der Reha wollte er so schnell wiemöglich wieder an seinen alten Arbeitsplatz zurück: einen25-Tonnen-Radlader. Mit der Hilfe der Berufsgenossenschaft gelang esihm.Ohne das persönliche Engagement der Mitarbeiter aber auch derUnternehmen geht das nicht. Seine Firma hat für ihren im Rollstuhlsitzenden Mitarbeiter extra den Radlader behindertengerecht umbauenlassen.Für Menschen mit Behinderung ist es schwieriger, eine Anstellung aufdem ersten Arbeitsmarkt zu finden oder sie zu behalten. VieleUnternehmen zahlen lieber Ausgleichssummen und verzichten auf dieAnstellung. Dass es auch anderes geht, zeigen die in den Beiträgenvorgestellten Unternehmen. Viele fürchten steigende Sozialkosten undlangfristige, schwer kündbare Arbeitsverträge. Die Folge: DieArbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderung lag 2016, trotzVerbesserung, immer noch bei 12,4 Prozent.Samstag, 13. Oktober 2018, 17.05LänderspiegelModeration: Yve FehringDie CSU und das drohende Desaster - Wahlkampf-Endspurt in BayernKinderärzte häufig überlastet - Immer mehr Patienten und AufgabenHeringsfischer an der Ostsee in Not - Angst vor EU-FangquotenHammer der Woche - Sonthofener Ampelfrauen sollen wegSamstag, 13. Oktober 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: Simone Blum, Weltmeisterin im SpringreitenFußball: Nations LeagueLeague B:Irland - DänemarkSlowakei - TschechienLeague C:Norwegen - SlowenienBulgarien - ZypernLeague D:Lettland - KasachstanGeorgien - AndorraArmenien - GibraltarMazedonien - LiechtensteinTriathlon: Ironman Hawaii - Schalte mit Katrin Müller-HohensteinFormel 3: Bericht aus Hockenheim - QualifyingSonntag, 14. Oktober 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhJung & wildSie sind jung, kreativ und manchmal sogar verwegen. Ohne das Ungestümder Jugend würde die Welt stillstehen. Warum wir auf die Jungen hörensollten. Wir hinterlassen den Kindern einen maroden Planeten. Dochdie junge Generation ist dabei, die Welt zu retten. Mit frischenIdeen zu Umwelt, Wirtschaft, Moral. Aus Anlass der Jugendsynode inRom fragt "sonntags": Was erwartet die Jugend von Gott und der Welt?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell