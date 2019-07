ZDF-Programmhinweis / Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juli 2019

Mainz (ots) -Samstag, 13. Juli 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichZuhause statt im HeimKerstin Held setzt sich für Pflegekinder mit Behinderung ein. Als sievor 19 Jahren ihr erstes Pflegekind aufnahm, hatten Kinder mitBehinderung keinen Anspruch auf eine Pflegefamilie. Sie wurdenbevorzugt in Heime vermittelt. Ungerecht, findet Held, inzwischenmehrfache Pflegemutter von behinderten Kindern. Jedes Kind soll einRecht auf eine eigene Familie haben. Dafür kämpft Held auch alsVorsitzende des Verbandes behinderter Pflegekinder.Samstag, 13. Juli 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherKlimakiller Kreuzfahrt - Aktivisten demonstrieren in KielWald in Not - Trockenheit stresst BäumeKlammes Pirmasens - Stadt ächzt unter SchuldenlastHammer nachgehakt - Was aus alten Fällen wurdeSonntag, 14. Juli 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhEuropas größter Hindutempel - Spurensuche in HammIm westfälischen Hamm steht einer der größten europäischenHindutempel. Gläubige aus ganz Deutschland feiern hier beimjährlichen Fest im Juli zwei Tage lang ihre hinduistischen Riten.Göttervielfalt, Opfergaben und der unendliche Kreislauf derWiedergeburt sind einige Aspekte dieser Weltreligion. AndreaBallschuh nimmt an dem Tempelfest teil, trifft eine indische Familieaus Köln und spricht mit dem Südasien-Experten Anand Mishra.Außerdem begleitet sie die Tochter des Hohepriesters, besucht einenTempeltanzkurs und lässt sich einen traditionellen Sari sowieHenna-Tattoos zeigen. Die indische Familie lebt seit vielen Jahren inKöln und gewährt einen Einblick in ihren deutschen Hindu-Alltag.Außerdem nimmt "sonntags" den interreligiösen Dialog in den Blick,der rund um den Hindutempel in Hamm entstanden ist. Den Abschluss derFeierlichkeiten bildet eine rituelle Waschung im Datteln-Hamm-Kanal,an der vor allem die männlichen Gläubigen teilnehmen.Sonntag, 14. Juli 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeIn dieser Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" präsentiert Andrea Kieweldie aktuellsten Party-, Chart- und Schlager-Hits und begrüßtinteressante Gäste und Experten zu aktuellen Themen. Gäste: Frontm3n,Danyel Gérard, Patrick Lindner, Kelvin Jones, Milou & Flint, LouBega, David Hasselhoff, Show-Auftritt von Can Can und andere.Sonntag, 14. Juli 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-StoryAktuelle ReportageFormel 1: GP von GroßbritannienZusammenfassung aus SilverstoneUltra-Marathon: TransvulcaniaBericht aus La PalmaTennis: Finale in WimbledonZusammenfassung des Herren-EinzelsFormel E: SaisonfinaleAktueller Beitrag aus New YorkPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell