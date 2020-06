ZDF-Programmhinweis / Samstag, 13. Juni 2020

Mainz (ots) -Samstag, 13. Juni 2020, 12.05 UhrMenschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich#Inkluencer - Erfolgreich im Auftrag der InklusionIrina Martius ist eine Inkluencerin. Sie gehört damit zur Gruppe von Menschen, die im Auftrag der Inklusion für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft werben.Damit angefangen hatte Irina, als ihr ältester Sohn mit Downsyndrom zu Welt kam. Auch Dennis Sonne ist mit ganzem Herzen Inkluencer für die "Aktion Mensch". Der Musiker ist seit einem Unfall querschnittsgelähmt und wirbt mit seinen Rap-Songs für mehr Teilhabe. Das Wort Inkluencer ist eine Kombination aus Influencer und Inklusion.Vor allem in sozialen Medien wird gezeigt, wie Menschen mit Behinderung gut klarkommen und sich damit auch zurechtfinden. Eltern, Geschwister und Menschen mit Behinderung dokumentieren ihre Erlebnisse im inklusiven Alltag. Zeigen, wo noch nachgearbeitet werden muss und wo aktive Teilhabe schon gelingt.Samstag, 13. Juni 2020, 17.05 UhrLänderspiegel Moderation: Yve FehringImmer mehr neue Lockerungen - Familienfeste, Spaßbäder, Kino Der Anschlag von Hanau - Noch immer viele Fragen offen Hammer der Woche - Bahn saniert Brücke kaputt Sommer auf Norderney - Insel bereitet sich auf Ansturm vorSamstag, 13. Juni 2020, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudio Moderation: Dunja HayaliGast: Benjamin Henrichs, AS MonacoFußball-Bundesliga, 31. Spieltag Topspiel: Bayern München - Bor. M'gladbachVfL Wolfsburg - SC Freiburg Düsseldorf - Bor. Dortmund Hertha BSC - Eintr. Frankfurt 1. FC Köln - Union Berlin SC Paderborn - Werder Bremen Hoffenheim - RB Leipzig (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 31. Spieltag 1. FC Nürnberg - Greuther Fürth 1. FC Heidenheim - Jahn Regensburg Holstein Kiel - Wehen Wiesbaden VfL Osnabrück - VfL BochumBasketball-Bundesliga FinalturnierSonntag, 14. Juni 2020, 9.03 Uhrsonntags Moderation: Andrea BallschuhMit allen SinnenUnsere Sinne sind das Tor zur Außenwelt, sie filtern täglich eine Flut von Informationen. Doch funktioniert das auch in Krisenzeiten und einer zunehmend komplexeren Welt? Wahrnehmung von Wirklichkeit ist besonders in der aktuellen Krise schwierig. Ist die Realität so, wie sie zu sein scheint? Können wir unseren Sinnen trauen? Kann das "Dritte Auge" helfen, indem es unser Bewusstsein erweitert? "sonntags" geht den Fragen nach.Sonntag, 14. Juni 2020, 11.50 UhrZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum MainzSchlager, Sport und Spannung verspricht der "ZDF-Fernsehgarten" an diesem Sonntag. Vom Drone-Soccer über Apnoetauchen bis hin zum Gras-Ski reicht die Palette an interessanten Aktionen. Gäste: Thomas Anders & Florian Silbereisen, Ben Zucker, Sarah Zucker, Ramon Roselly, Howard Carpendale, Vincent Gross, Yael Adler und andere.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4620042OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell