ZDF-Programmhinweis / Samstag, 13. April 2019

Mainz (ots) -Samstag, 13. April 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichErfahrung macht SchuleIhr Leben hätte früher nicht unterschiedlicher sein können:Maximilian Pollux dealte mit Drogen. Christoph Rickels wurde Opfereiner Gewalttat. Heute geben beide ihre Erfahrungen weiter.Maximilian Pollux will Jugendliche vor seinem Schicksal bewahren undwarnt vor den kriminellen Milieus. Auch Christoph Rickels, der seitdem Angriff auf ihn halbseitig gelähmt ist, engagiert sich in Schulenund Gefängnissen.Samstag, 13. April 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringTourismus-Orte stoppen Zweitwohnungen - Bezahlbarer WohnraumPolizei kontrolliert "Elterntaxis" - Generation RücksitzSöder ergrünt - Ministerpräsident wird zum KümmererHammer der Woche - Teure Aussichtsplattform an AutobahnSamstag, 13. April 2019, 23.30 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: Max Eberl, Sportdirektor Borussia MönchengladbachFußball-Bundesliga, 29. SpieltagTopspiel:Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05VfB Stuttgart - Bayer LeverkusenWerder Bremen - SC FreiburgHannover 96 - Borussia MönchengladbachRB Leipzig - VfL Wolfsburg1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 29. SpieltagSV Sandhausen - Dynamo Dresden1. FC Magdeburg - Darmstadt 98SC Paderborn - MSV DuisburgFormel 1: Bericht aus Shanghai - Großer Preis von ChinaTurnen: EM in Stettin - GeräteturnenSonntag, 14. April 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Michael SahrZu Diensten! Was uns Service wert istServicedienste, moderne Sprachcomputer und ausgefeilte Roboter dienendazu, unser Leben immer komfortabler zu machen. Doch oft leidenmenschliche Nähe und Wertschätzung darunter. Was ist es uns wert, zudienen oder bedient zu werden? Wann macht es glücklich - und warum?"sonntags" begleitet einen Arzt im Dienste der Obdachlosen, einenButler, der sein Glück bei Extra-Reichen sucht, und einen Priester,der als Diener Gottes Erfüllung findet.Sonntag, 14. April 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Bundesliga: Nachspiel - Rückblick auf den 29. SpieltagFußball-Story - Aktuelle ReportageFormel 1: Großer Preis von China - Zusammenfassung aus ShanghaiTurnen: EM in Stettin/Polen - Zusammenfassung der GerätefinalsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell