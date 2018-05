ZDF-Programmhinweis / Samstag, 12. Mai 2018

Mainz (ots) -Samstag, 12. Mai 2018, 12:05 UhrMenschen - das MagazinFür mehr ToleranzModeration: Sandra Olbrich"Menschen - das Magazin" berichtet vom Katholikentag in Münster.Moderatorin Sandra Olbrich geht der Frage nach, wie lesbische Frauendieses Treffen erleben.Ein weiterer Beitrag widmet sich dem Thema "Regenbogenfamilien". Dassind Familien, in denen Eltern lesbisch, schwul, bisexuell odertransgeschlechtlich sind. Heike R. und ihre Frau Rita entschiedensich vor über zehn Jahren ganz bewusst für ein Kind.Samstag, 19. Mai 2018, 10:45 UhrMenschen - das MagazinGute Ideen gefragtModeration: Sandra Olbrich"Menschen - das Magazin" berichtet von zwei Initiativen, die Menschenmit Behinderung das Leben leichter machen können: Car-Sharing und dasProjekt "Kulturschlüssel Saar".In Augsburg und Königsbrunn können Menschen mit Behinderung die zweiörtlichen Car-Sharing-Vereine nutzen, weil dort Rollstuhl-fähigeFahrzeuge stationiert sind. Das bedeutet mehr Mobilität für kleinesGeld. Ehrenamtliche Fahrer stehen zur Verfügung.Das Projekt "Kulturschlüssel Saar" bringt verschiedene Bedürfnissezusammen. Auf der einen Seite gibt es die Kulturgenießer. Das sinddie Menschen, die nicht allein zu einer Veranstaltung gehen möchtenoder können. Für sie vermittelt das Projekt einen Gefährten - dassind die Kulturbegleiter. Durch ihre Hilfe nehmen viele Menschenerstmals oder nach langer Zeit wieder am kulturellen Leben teil. DieDritten im Bunde sind die Kulturspender - also die Veranstalter. Der"Kulturschlüssel Saar" spricht diese an, ob sie im Zuge des Projektesbereit sind, Freikarten für die freiwilligen Begleiter zu spendieren.Der "Kulturschlüssel" führt diese drei Eckpfeiler zusammen undkümmert sich um die Koordination.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell