ZDF-Programmhinweis / Samstag, 12. August 2017

Mainz (ots) -Samstag, 12. August 2017, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringWas tun gegen Feinstaub? - Mobilitätskonzepte deutscher StädteNiedersachsen schaltet auf Attacke - Parteien rüsten sich fürLandtagswahlEndlosstaus im Ferienverkehr - Fachkräftemangel auf NRW-BaustellenHammer der Woche - Backnang baut in HochwasserzoneSamstag, 12. August 2017, 17.45 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichDie Schöne des Nordens gilt als Tor zur Welt. Seit fast 28 Jahren istdie Hansestadt Klaus Beckers Wahlheimat. Er zeigt seine ganzpersönlichen Hamburger Lieblingsorte. Er liebt die Landungsbrücken,den Hafen und den alten Elbtunnel. Auch die Elbphilharmonie hat esihm angetan, obwohl sie nicht ganz barrierefrei ist. Klaus Becker istcontergangeschädigt, ohne Arme geboren. Er arbeitet als Leiter desHamburger Inklusionsbüros.Drei weitere Folgen "Menschen - das Magazin: Meine schöne Heimat"werden samstags um 12:05 Uhr ausgestrahlt.Samstag, 12. August 2017, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioLive aus LondonModeration: Katrin Müller-HohensteinGast: David Wagner, Trainer HuddersfieldLeichtathletik-WM in London - Highlights des TagesFußball: DFB-Pokal, 1. Runde:Chemnitzer FC - Bayern MünchenRielasingen - Borussia DortmundPremier League:Watford - LiverpoolCrystal Palace - HuddersfieldSonntag, 13. August 2017, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDas Salzbergwerk Berchtesgaden ist das älteste aktive SalzbergwerkDeutschlands. Seit über 500 Jahren wird dort Salz gefördert. Dasweiße Gold hat in dieser Zeit die gesamte Region geprägt. "sonntags"besucht die Region und will wissen, wie wichtig Salz für uns Menschenist. Denn wir kommen tagtäglich damit in Berührung: beimFrühstücksei, dem Badezusatz oder im medizinischen Bereich. Dabeiunterscheidet man zwischen gutem und schlechtem Salz.Sonntag, 13. August 2017, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeAndrea Kiewel präsentiert die 15. Ausgabe der Saison live vom MainzerLerchenberg.Gäste: voXXclub, Vanessa Mai, Isabel Varell, Clara Louise, Stereoactfeat. Chris Cronauer, Emree Kavás, Rocklegenden, Glashaus und andere.Sonntag, 13. August 2017, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Story - Aktuelle ReportageLeichtathletik-WM - Zusammenfassung aus LondonTriathlon: Ironman in Hamburg - Aktueller BerichtEin Jahr nach Olympia - Bilanz aus Rio de JaneiroSonntag, 13. August 2017, 0.50 UhrPeter HahneThema: Macht Gier den Sport kaputt? - Geld regiert die WeltGäste:Willi Lemke, langjähriger Manager SV Werder BremenWolf-Dieter Poschmann, Ex-ZDF-Sportchef