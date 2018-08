ZDF-Programmhinweis / Samstag, 11. August 2018

Mainz (ots) -Samstag, 11. August 2018, 22.15 Uhrdas aktuelle sportstudioLive aus BerlinModeration: Jochen BreyerGäste:Christina Schwanitz, KugelstoßerinArthur Abele, ZehnkämpferThomas Röhler, Andreas Hofmann, SpeerwerferEuropean Championships - Die Höhepunkte des TagesFußball: Premier League, 1. Spieltag - Huddersfield - ChelseaMontag, 13. August 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast im Studio: Vanessa Mai, SängerinMontag, 13. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinBaden im Fluss - Leichtsinn und LebensgefahrHüttenwirtin im Allgäu - Vegetarisches Essen in den BergenExpedition Rehm-Flehde-Bargen - Liebe auf den ersten BlickMontag, 13. August 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldVor 30 Jahren: Gladbecker Geiseldrama - Was die Polizei aus demEinsatz lernteMontag, 13. August 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbFlorian Silbereisen beim Golfen - Charity-Turnier in LeipzigVerona Pooth im Familienurlaub - Strandausflug in Los AngelesJessica Schwarz feiert Jubiläum - Tag der offenen Tür im eigenenHotelMontag, 13. August 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Mängel bei Ferienwohnungen - So vermeiden Sie ÄrgerLange, bevor der ersehnte Urlaub ansteht, werden Internetseitendurchforstet - auf der Suche nach Reisezielen und der perfektenUnterkunft. Gerade Familien entscheiden sich gern fürFerienwohnungen, weil sie praktischer und oft kostengünstiger sind.Auf Ferienhausportalen locken viele Unterkünfte mit tollen Fotos, dieLust auf einen Traumurlaub machen. Doch was, wenn die Ferienwohnungso gar nicht hält, was Fotos und Beschreibung versprechen?Die Rechtslage ist kompliziert, da die meisten Ferienhäuser vonPrivatpersonen vermietet, aber über Internetportale oderReiseveranstalter angeboten werden. Gibt es Ärger, haftet nur derAnbieter, nicht der Vermittler. Was bedeutet das für dieMängelhaftung? Wie und wie schnell müssen Urlauber reagieren, umAnspruch auf Entschädigung zu haben? Und gelten für Ferienunterkünfteim Ausland andere Regeln als in Deutschland?Das und wie man Ärger vermeidet, im WISO-Tipp.Weitere Themen:Überfüllte Autobahn-Rastanlagen - Woran liegt es wirklich?Kühlschrankreparatur - Ersatzteil oder Neugerät?Kreuzfahrten unter der Lupe - Ausbeutung unter DeckPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell