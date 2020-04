ZDF-Programmhinweis / Samstag, 11. April 2020

Mainz (ots) -Achtung! Bitte neuen Programmtext beachten!Samstag, 11. April 2020, 23.00 UhrKatholische Osternachtsfeier - Aus dem Mainzer Dom"Fürchtet euch nicht!" Der Ruf des Engels am leeren Grab Jesu gilt heute in der Corona-Krise allen Menschen.Bischof Peter Kohlgraf möchte in der katholischen Osternachtsfeier Mut machen.Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, ist das zentrale Fest der Christen.Da in Deutschland in diesem Jahr keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können, überträgt das ZDF erstmals einen katholischen Gottesdienst in der Osternacht.Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf feiert den nicht öffentlichen Gottesdienst in der Gotthardkapelle des Mainzer Doms.Die musikalische Gestaltung übernehmen drei Sängerinnen und Sänger der Chöre am Dom zusammen mit Domkapellmeister Karsten Storck und Domorganist Daniel Beckmann.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4563950OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell