ZDF-Programmhinweis / Samstag, 10. Juni 2017, 17:45 Uhr / Menschen - das Magazin

Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisSamstag, 10. Juni 2017, 17:45 UhrMenschen - das MagazinGemeinsamkeitenModeration: Sandra OlbrichDie neue Aufklärungskampagne der Aktion Mensch: Was haben Menschenmit und ohne Behinderung gemeinsam? Rate-Teams sollen das in einemQuiz herausfinden.Ist es das Hobby oder der Beruf? Das Ergebnis: Wir haben mehrgemeinsam, als wir denken. Die Filmbeiträge sind ein Appell für mehrBegegnung, ein selbstverständliches Miteinander und mehr Inklusion.Ein bisschen erinnert das Ganze an Robert Lembke und die Sendung"Was bin ich?" - allerdings in etwas abgewandelter Form: EinRate-Team trifft im Studio auf ein inklusives Paar. Was verbindetbeispielsweise Filiz Demir, seit sechs Jahren erblindet, mit FrankHoffmann? Was Alexander Butz, der eine Unterschenkel-Prothese trägt,mit Jan Frey? Was Dunja Fuhrmann, die gelähmt ist mit Joachim Fries?Die Rate-Teams haben jeweils sieben Minuten Zeit für ihre Fragen unddie Lösung und erleben einige Überraschungen. Die Paare, oft Freundeoder Kollegen, sind Beispiele für gelebte Inklusion im Alltag.