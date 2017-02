ZDF-Programmhinweis / Montg, 27. Februar 2017

Mainz (ots) -Montag, 27. Februar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerHähnchen indischer Art - Rezept von Chefkoch Armin RoßmeierKörperpflege für Männer - Kosmetikerin hilft spröder MännerhautGast im Studio: Fatih Çevikkollu, Schauspieler, Komiker, KabarettistMontag, 27. Februar 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Christina von Ungern-SternbergDürre in Somalia - Save the Children startet HilfsaktionTätliche Angriffe auf die Feuerwehr - Wenn Retter zu Opfern werdenDie richtige Pflege für Angehörige - Gute Angebote aus dem NetzOscar-Verleihung in Hollywood - Auszeichnung für Stars und SternchenMontag, 27. Februar 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldAndreas-Gabalier-Double - Kevin doubelt den Star auf FestenMontag, 27. Februar 2017, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp:Handyverträge für Kinder - Darauf sollten Sie achtenFotos und Videos aufnehmen und bearbeiten. Texte verschicken, chattenoder surfen. Dank ihrer Multifunktionalität sind Smartphones kaum ausunserem Alltag wegzudenken.Kein Wunder also, dass auch die Kleinsten ein solches Telefonmöchten, kaum dass sie selbst lesen und schreiben können. Eineraktuellen Eltern-Umfrage zufolge besitzt bereits jedes vierte Kind imAlter von zehn Jahren ein Smartphone; bei den Achtjährigen ist esschon jedes Zwölfte, Tendenz steigend.Welche Smartphones sind überhaupt geeignet für Kinder? Gibt esspezielle Tarife nur für Kinder? Wie findet man den richtigen Vertragfür das Kind? Wie gewährleiten man, dass das Kind nicht wahllos Appsherunterlädt und benutzt? Und wie können Abofallen gesperrt werden?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell