ZDF-Programmhinweis / Montag, 9. Juli 2018

Mainz (ots) -Montag, 9. Juli 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenDürre und Waldbrandgefahr - Der Sommer setzt Deutschland zuGefährliches Cybermobbing - Wie man sich wehren kannSommerliches Rezept: Gefüllte Tomaten - Eine Idee von Chefkoch ArminRoßmeierGäste:Lucie Hollmann, SchauspielerinNetta Barzilai, SängerinMontag, 9. Juli 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteEine Weltreise durch Hamburg (7) - Litauen und Italien an einem TagExpedition Deutschland: Saarwellingen - Halb Italiener, halbSaarländerEin Tag als Eisverkäuferin - Von wegen AbkühlungMontag, 9. Juli 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteAmüsantes zu 70 Jahre Langspielplatte - Sie hat den Dreh rausMontag, 9. Juli 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbDie Taufe von Prinz Louis - Großes Fest in LondonWaldbaden mit Barbara Becker - Wellness unter Bäumen in TirolPremiere mit Anke Engelke - "Hotel Transsilvanien 3" im KinoMontag, 9. Juli 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Bienensterben - Wie kann der Einzelne entgegenwirken?Stirbt die Biene, dann stirbt auch der Mensch. Rund ein Drittelunserer Lebensmittel gibt es nur dank der Bestäubung durch Bienen undandere blütenbestäubende Insekten - wie Schmetterlinge, Hornissenoder Wespen.Aber wie lange noch? Allein im vergangenen Winter sind in Deutschland225.000 Bienenvölker gestorben, das sind rund 30 Prozent allerHonigbienen. Wildbienen sind noch stärker gefährdet. Etwa 230 Artensind bedroht.Die Gründe für das Bienensterben sind vielfältig: Da ist zum einendie aus Asien eingeschleppte Varroamilbe. Zum anderen derNahrungsmangel wegen fehlender Lebensräume - und der großflächigeEinsatz von Pestiziden. Auch die industrielle Landwirtschaft zerstörtdie natürlichen Lebensräume der Bienen. Ohne Kräuter, Blühpflanzenund Hecken finden sie keine Nahrung. Auch nicht in Gärten aus Stein,die zurzeit bei privaten Gartenbesitzern so im Trend sind.Doch jeder Einzelne kann etwas tun, um dem Bienensterbenentgegenzuwirken: zum Beispiel mit bienenfreundlichen Pflanzen imGarten und auf dem Balkon oder der Vermeidung von Pestiziden. Was manaußerdem tun kann, zeigt der WISO-Tipp.Weitere Themen:Online am Strand - Was der smarte Urlauber brauchtFlips im Test - Marke oder Discounter?Falsche Gutachten - Scheidungsväter klagen anPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell