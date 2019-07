ZDF-Programmhinweis / Montag, 8. Juli 2019

Mainz (ots) -Montag, 8. Juli 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenUrlaubs-Souvenirs - Was darf man mitbringen?Meditation ist das neue Yoga - Gesundheitstrend"Blümchen" auf Rockfestival - Jasmin Wagner feiert ComebackGast: Laura Karasek, Autorin und ModeratorinMontag, 8. Juli 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteUmstrittener Einsatz von Tasern - Hessen will sie weiter verwendenDeutsche Auswanderin in L.A. - Blumen für Stars und SternchenExpedition: Essen - Leben auf dem CampingplatzMontag, 8. Juli 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisBewerbungsgespräche in Brüssel - Ursula von der Leyen bei den GrünenGriechenland nach der Wahl - Wer übernimmt die neue Regierung?Hightech rettet Kitze - Weniger Gefahr für Rehe bei der ErnteAbschied vom Elternhaus - Gast: Ursula Ott, ChrismonMontag, 8. Juli 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagEin großer Schritt für die Menschheit - 50 Jahre MondlandungMontag, 8. Juli 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbTaufe von Archie in Windsor - Zeremonie im engsten KreisRoberto Blanco bei Tony Marshall - Gemütliches Treffen in Baden-BadenAdel Tawil: Bummel in Berlin - Entspannt vor einem KonzertMontag, 8. Juli 2019, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Gefahr beim Baden - Kinder vor dem Ertrinken schützenDie Sommerferien beginnen, die Temperaturen steigen. Endlich Zeit, umeinen schönen Tag mit der Familie am See, am Strand oder imSchwimmbad zu verbringen. Doch in diesem sommerlichen Vergnügen liegteine große Gefahr, die oft unterschätzt wird. Ertrinken ist diehäufigste tödliche Unfallursache bei kleinen Kindern und diezweithäufigste bei älteren Kindern. Insgesamt endet jeder fünfteErtrinkungsunfall tödlich.Bei vielen Erwachsenen fehlt das Bewusstsein dafür, wie schnell undlautlos sich eine solche Tragödie ereignen kann. Meist ist es nur einkleiner Moment der Unachtsamkeit, der gerade bei kleinen Kindern zueinem tragischen Badeunfall führen kann."WISO" gibt Tipps, die das Bewusstsein für die Gefahren beim Badenschärfen sollen. Worauf sollte man speziell bei Schwimmhilfen undBadekleidung achten? Worin genau liegt die Gefahr bei einerAnsaugpumpe in Pools? Warum sollte man sein Kind auch im flachenWasser niemals unbeaufsichtigt lassen? Und warum ist das Risiko, zuertrinken, gerade bei Kleinkindern besonders hoch?Weitere Themen:Fehlerhafte Mietpreisbremse - Gesetz gilt nicht überallDie Tricks mit der Grundsteuer - Wie Unternehmen Millionen sparenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell