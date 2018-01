ZDF-Programmhinweis / Montag, 8. Januar 2018

Mainz (ots) -Montag, 8. Januar 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerVersicherung fürs Haustier - Welcher Schutz ist sinnvoll?Fit trotz Mukoviszidose - Phillip kämpft gegen die KrankheitLeckere selbst gemachte Gnocchi - Ein Rezept von Chefkoch RoßmeierGäste im Studio:Pia Douwes, Musical-StarUwe Kröger, Musical-StarMontag, 8. Januar 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von Kienlin & Tim Niedernolte20 Jahre drehscheibe - Jubiläumssendung zum GeburtstagMinijobberin damals und heute - Was macht Rosemarie Schönenberg?Expedition: Niederdorla - Reise zum Mittelpunkt DeutschlandsMontag, 8. Januar 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy Ishag30 Jahre Fall Monika Weimar/Boettcher - Langes Verfahren um zwei toteKinderMontag, 8. Januar 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHighlights der Golden Globes - Die schönsten Momente der VerleihungPreisgala in Zeiten von #MeToo - Verleihung mit ernstem ThemaDie Outfits des Abends - Ahas und Najas bei den Golden GlobesMontag, 8. Januar 2018, 19.25 UhrWISOModeration: Sarah TackeWISO-Tipp: Tier-Krankenversicherung - Für wen ist Abschluss sinnvoll?Rund 30 Millionen Haustiere leben in deutschen Haushalten. Vor allemsind es Katzen und Hunde, aber auch Kaninchen, Hamster oderMeerschweinchen, Fische und Vögel.So ein Tier bereitet viel Freude, doch es wird leider auch mal krank.Deutsche Tierhalter geben insgesamt jährlich etwa neun MilliardenEuro für ihre tierischen Freunde aus. Rund zwei Milliarden fließendabei allein in den Gesundheitssektor. Impfungen, Zahnprophylaxe undOperationen können bei Hund & Co. schnell ins Geld gehen.Tierkliniken bieten heute alles, was es auch in der Humanmedizin anDiagnose- und Therapietechnik gibt. In den meisten Fällen sind dieTiere Privatpatienten. Jede Untersuchung, jede Therapie und jedesMedikament muss cash aus der Tasche des Halters bezahlt werden. Nurrund fünf Prozent der Tierhalter in Deutschland sind bisher fürdiesen Fall versichert, doch der Markt wächst.Für wen lohnt der Abschluss einer Tier-Krankenversicherung? WelcheBehandlung sollte die Versicherung abdecken? Dies und mehr untersuchtder WISO-Tipp.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell