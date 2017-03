ZDF-Programmhinweis / Montag, 6. März 2017

Mainz (ots) -Montag, 6. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenUrlaub 2017: Sicher und günstig? - Ein Blick auf möglicheUrlaubszieleLeckere Rezepte mit Oliven - Oliven-Kunde und Ideen für die KücheGast im Studio:Ingo Pohlmann, Sänger und SongwriterMontag, 6. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteUnwirksame Medikamente - Erkältungs-Kombi-Präparate im TestExpedition Deutschland: Olbersleben - Echte Männer halten zusammenFrühstück mit Elefanten - Deutsche Rangerin in AfrikaMontag, 6. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldNordseekrabben statt Sachertorte - Deutsche Auswanderer in WienMontag, 6. März 2017, 17.40 UhrLeute heuteKaren Webb berichtet von der glamourösen Galaparty der GOLDENENKAMERA in Hamburg und spricht mit den glücklichen Gewinnern desAbends. Gemeinsam mit prominenten Gästen blickt Karen Webb auf dieHöhepunkte der Verleihung zurück. Was waren die modischen Hinguckerund Ausrutscher der Stars, und wer freute sich am schönsten? GroßeEmotionen und Überraschungen sind garantiert.Montag, 6. März 2017, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp:Mehrere Jobs gleichzeitig - Was Multi-Jobber wissen müssenFür den kleinen Extra-Verdienst oder aus purer Notwendigkeit heraus:Immer mehr Menschen gehen einem Zweiterwerb nach. Laut Bundesagenturfür Arbeit gibt es derzeit knapp drei Millionen "Multi-Jobber" inDeutschland, Tendenz steigend. Die meisten Mehrfachverdiener übenneben ihrer sozialversicherungspflichtigen Haupttätigkeit einenMinijob auf 450-Euro-Basis aus.Was gilt es zu beachten, wenn man mehrere Jobs gleichzeitig ausübt?Dürfen Arbeitgeber Nebenjobs generell verbieten? Wie lange darf manlaut Arbeitszeitgesetz maximal pro Woche arbeiten? Antworten aufdiese und weitere Fragen gibt der "WISO"-Tipp.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell