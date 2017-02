ZDF-Programmhinweis / Montag, 6.Februar 2017

Mainz (ots) -Montag, 6.Februar 2017, 09:05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenUnterhaltsvorschuss vom Staat - Wenn ein Elternteil nicht zahlt"Da da da" von Trio - Der 80er-Jahre-Kultsong wird 35!Traumberuf Model? - Hinter den Kulissen der ModebrancheGast im Studio: Lutz van der Horst, Journalist und KomikerMontag, 6. Februar 2017, 12:10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinUnterwegs mit der Seenotrettung - Einsatz auf der NordseePower-Pflegemutter - Helfen statt MitleidExpedition Deutschland: Sondershausen - Kuscheln mit GepardenMontag, 6. Februar 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagKitzbühel und die Luxustouristen - Alpencharme, Skiurlaub und LuxuspurMontag, 6.Februar 2017,17:45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbKeanu Reeves in Berlin - Neuer Film "John Wick 2"Mary und Marie haben Geburtstag - Die dänischen Prinzessinnen feiernMontag, 6. Februar 2017, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesOnline-Konten und Passwörter vererben - Wie Sie den digitalenNachlass regelnWir kommunizieren über E-Mails oder unsere Social-Media-Accounts,regeln unsere Finanzen online oder mit Bezahldiensten: Wir speichernFotos und Musik in der Cloud. Immer mehr Menschen überwachen selbstihre eigene Gesundheit oder die Heizung in ihrem Zuhause über dieMöglichkeiten, die das Internet bietet.Unser halbes Leben findet inzwischen in der digitalen Welt statt.Doch was passiert am Ende unseres Lebens mit all den Accounts,Passwörtern, Fotos, empfindlichen Daten und Dateien? Jeder zweiteDeutsche hat die wichtigsten Zugangsdaten zu Internet-Diensten nur imKopf. Im Todesfall nimmt er sie mit ins Grab. Das digitale Erbe wäreverloren.So wie Sie mit einem Testament Ihren irdischen Nachlass regeln,sollten Sie sich daher auch zu Lebzeiten um den digitalen Nachlasskümmern und sich überlegen, was nach Ihrem Ableben mit Ihren Datenund Online-Konten geschehen soll.Doch wie funktioniert das am besten? Wie können solche Online-Kontennach dem Tod gelöscht oder weitergeführt werden? Und wer kümmert sichdarum? Wie können Ihre Zugangsdaten und die Inhalte vererbt werden?Wie finden Sie vertrauenswürdige Verwalter dieses digitalen Erbes?Und was sollten Sie denen schon zu Lebzeiten alles anvertrauen?Welche Vollmachten sollten Sie erteilen? Das und mehr beantwortet derWISO-Tipp.Kindesunterhalt - Die Sicht der zahlenden VäterTrumps Abschottungspolitik - Was sagt der deutsche Mittelstand?Ärzteportale unter der Lupe - Was bringen sie uns Patienten?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell