ZDF-Programmhinweis / Montag, 6. April 2020

Montag, 6. April 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo NommsenReiseveranstalter in der Krise - Corona-Pandemie bedroht ganze Branche Sylt ohne Touristen - Zu Ostern bleibt es dort einsam Gesellschaftsspiele im Trend - Unterhaltung für die ganze FamilieGast: Jana Ina Zarella, Moderatorin und ModelMontag, 6. April 2020, 12.15 Uhrdrehscheibe Moderation: Andrea BallschuhIm Kölner Jobcenter - Hilfe in Corona-Zeiten Klopapier für Rentner - Spontane Hilfsaktion Expedition Deutschland: Berlin - Unterwegs in Corona-ZeitenMontag, 6. April 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen WebbNeues von Andreas Gabalier - Der Musiker grüßt von zu Hause Clint Eastwood hat noch viel vor - Fast 90 und noch immer im RegiestuhlPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121